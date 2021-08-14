北市男吸毒後不滿被嗆朝女子開槍 檢方聲押獲准

43歲白男懷疑銀行帳戶遭42歲陳女挪用給詐團，今午夜0時雙方談判，白男一言不合直接開槍，陳女搶救後仍未脫離險境。記者翁至成／翻攝

43歲白姓男子不滿42歲陳姓女子拿他帳戶給詐團用，今凌晨持槍找陳女談判，白男掏槍逼問陳女時，還被嗆「開槍啊，不信你敢開」，白男因此開槍，子彈貫穿陳女右胸，血流如注，術後仍重度昏迷。陳女的蔡姓友人受跳彈波及，打中右臂但礙，檢方訊後依殺人等向法院聲押獲准。

警方調查，陳女和白男因詐欺案產生糾紛，白男懷疑陳女將他的銀行帳戶給詐團當人頭帳戶，害他頻跑法院；昨日知悉她行蹤後，乘車至南港區一間超商堵人，見陳女與蔡男後，遂攜槍下車。

白男當面理論，不料陳女矢口否認，他不甘掏出槍枝抵住陳女身體質問，陳女譏諷「不信你敢開」，白男憤而開1槍，子彈貫穿陳女胸口，造成右側血胸、肝臟破裂、肋骨骨折，送三總急救手術後，至今昏迷指數6，情況不樂觀。

警方逮補在附近徘徊的白男，查獲改造手槍1把、子彈4枚、彎刀1把；白男偵訊時對槍枝來源交代不清，檢方聲押，法官裁准羈押。

據了解，陳女被槍擊後一開始還能正常行走，但走沒幾步就倒地不起；蔡男右臂遭貫穿的子彈波及，第一時間急忙逃走，事後見陳女倒地才趕緊走回她身邊。

據悉，陳、蔡、白三人為舊識，都有毒品前科；白男有超過30筆前科，開槍遭逮後還不斷大呼小叫，疑吸毒後犯案，警方已對他採尿，追查槍枝來源。