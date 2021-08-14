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投資股票真詐騙 警方：稱有高額獲利應注意

中央社 / 台北14日電

刑事局今天表示，經統計投資詐騙案件數近期有增加。圖為股市示意圖。圖／聯合報系資料照片
刑事局今天表示，經統計投資詐騙案件數近期有增加。圖為股市示意圖。圖／聯合報系資料照片

刑事局今天表示，經統計投資詐騙案件數近期有增加，歹徒會提及高額獲利等字句，目前改稱握有美國等股市內線訊息，呼籲若遇不知名網友透過通訊軟體，提到投資訊息就是詐騙。

刑事局發布新聞資料指出，統計1月至8月8日投資詐欺件數，共2612件，財損總金額新台幣9億餘元，件數、財損皆比去年同期增加，個案財損從10萬餘元至百萬餘元。

刑事局表示，40歲陳姓女子在LINE遇到自稱為股市老師助理的吳姓女子，經寒暄後，得知陳女對投資有興趣，推薦可操作槓桿投資的手機應用程式（App），並稱用相同本金可獲更多利潤。

陳姓女子註冊後開始操作，初期取得獲利金1萬5000元，陸續投入更多本金，但想取回獲利金，經聯繫客服，被要求補保證金，幾經波折，才發現無法領錢，損失132萬元。

刑事局指出，近期常見詐騙手法，是以股票為投資標的，詐騙集團先用LINE加入好友再發簡訊誘騙民眾，還開設網路投資課程吸引有興趣民眾。

警方說，詐騙集團會成立投資股票群組，平常噓寒問暖或貼股票對帳單博取信任，其實張貼獲利畫面都是經竄改，詐騙集團成員也會假扮群組內民眾。

刑事局也發現，詐騙集團近期以美國、香港股市為標的，要被害人買進冷門、業績不好的股票，再佯稱有內線，等被害人投入資金買股票，歹徒再把股票轉賣給被害人進而獲利，當被害人發現想賣出時，股票已無原本價格。

刑事局呼籲，若民眾在通訊軟體接獲穩賺不賠、保證獲利投資管道字句，一定是詐騙，有疑問可打165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙集團 LINE

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