投資詐騙數量飆高 案件增加8成6詐騙近10億元
刑事警察局指出，今年投資詐騙案件較去年同期增加8成6，不少民眾都是希望增加收入，卻誤入詐騙集團陷阱，警方呼籲民眾投資前務必多加小心。
根據刑事局統計，今年1月到8月8日間，投資詐欺件數為2612件，較去年同期1397件，增加1215件，增幅達86.97%，財損金額達新台幣9億4千餘萬元，較去年同期5億3千餘萬元，增加4億1千多萬元（77.35%），顯見投資詐欺詐騙手法無論件數及財損，都呈現急遽上升趨勢，個案財損金額也常達到數十萬甚至百萬元以上。
台南市陳姓女子（40歲），今年6月間被一名自稱老師助理的吳姓女子主動加Line，雙方寒暄後知道陳女對投資有興趣，就主動推薦一款「中正國際App」，宣稱該App可以操作10倍槓桿投資，用一樣的本金可獲利更多，陳女不疑有他，註冊App帳號後開始操作，投資初期有拿到1萬5千元獲利，陳女陸續投入更多本金，後續想要將獲利領出時，聯繫中正國際客服Line帳號，對方要求陳女要補保證金才能領回，幾番來回周旋，客服不再回應，陳女立即撥打165專線報案，損失金額達132萬元。
新北市吳姓男子（60歲），今年6月間從股市App討論區看到一篇文章留有Line ID，稱有興趣者可以加入互相研究股票，吳男加入Line ID後，一名暱稱吳姓網友說自己是學員，專門跟著張姓老師學習，吳男再加張老師的Line ID後，張老師推薦購買港股萬里印刷的股票，聲稱可以百分百獲利，吳男透過富邦銀行營業員掛單後，股票隨即下跌近40%，隔天張老師說以低價可以加碼，股票會漲回，吳男又投入資金，不料又下跌60%，第三天吳姓男子再傳訊息給張老師就沒回應，只好停損賣出，損失約82萬元。
刑事警察局指出，現在常見投資詐欺手法常以股票為投資標的，先用Line邀請好友功能發送簡訊誘使民眾加入，並開線上投資課程吸引有興趣民眾，再利用Line成立飆股群組，平常以噓寒問暖、貼對帳單博取信任，群組中多為詐騙集團所扮演，一搭一唱詐騙被害人，投資網站多半架設在國外，網站的獲利畫面都是經過後臺操作竄改，全是假的。
刑事局也發現，近期投資詐欺衍生新型詐騙手法，以美國、香港股市股票為標的，讓被害人失去戒心，並大量買進一些冷門、業績不好，甚至快下市的公司股票後，歹徒向被害人佯稱握有內線消息，等被害人大筆資金要買進特定股票，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人獲利，由於美股、港股股票無當日漲跌幅限制，被害人發現要認賠時，股票市值已所剩無幾。
刑事局呼籲民眾，不要輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙；另165官方網站及165全民防騙臉書粉絲專頁，定期公布最新假投資詐騙網站供民眾點閱，近期也提供金管會及投信投顧公會網站「SITCA」連結(https://reurl.cc/a953KZ)讓民眾查詢，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
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