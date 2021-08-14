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男子車上藏毒經過臨檢點遭查 警還查獲1把手槍
台北市警方執行酒測臨檢發現周姓男子車上傳出K他命味道，帶隊臨檢的派出所長又瞥見駕駛座縫隙藏有不明分裝袋，便要求周下車，果然在車上發現咖啡包、K他命，還查獲1把裝有8顆子彈的手槍。警方詢後將周依違反槍砲、毒品罪嫌送辦。
警方調查，周男（23歲）今天凌晨2點多開車行經市民大道三段，經過警方酒測臨檢點，周不下車臨檢，反問警方「為何要給你看」，神情緊張。
當時是中山分局長安東路派出所長吳嘉葳帶隊，他瞥見周男的汽車駕駛座縫隙，藏有不明分裝袋，又在車上聞到K味，立刻要求周下車。
果然，吳在駕駛座縫隙發現毒品分裝袋、在駕駛座置杯架發現35包K他命，後座查獲2包毒品咖啡包，另外在駕駛座門下方的置物箱，發現1把手槍，彈夾有8顆子彈。
周供稱，他正要幫在微信認識的人，去新北環快交易毒品，槍支是朋友給的，警方不採信他的說詞，詢後將周依違反槍砲、毒品罪嫌送辦。
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