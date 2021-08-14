黑幫凶殘教訓小弟 武士刀斷手指...他狂噴血哀嚎

桃園吳姓男子自稱竹聯幫愛堂份子，和旗下多名成員涉及多起暴力討債，且吳不滿鍾姓小弟辦事不力，就揮武士刀斬斷他手指，手段兇殘，其餘人也綁走被害人電擊凌虐、逼簽本票，有人遭拘禁數小時脫逃報案，經警方營救才撿回一命，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴吳等一共8人。

檢警調查，吳男（59歲）不滿鍾姓小弟和人交易毒品不成，認為他辦事不力，去年8月4日凌晨4點多和吳姓同夥（41歲）將鍾誘騙到平鎮區延平路住家內，2人當面質問後認為他態度不佳，先是揍了他太陽穴好幾拳。

但吳仍無法氣消轉身拿了把武士刀揮舞嗆說「你看什麼東西」，還不顧對方痛到跪地，直接揮刀砍向他脖子，鍾下意識伸手阻擋，右手小指慘遭當場斬斷，鮮血直流、不停哀嚎，吳又持續砍了他肚子好幾刀，最後才命其於小弟幫他叫救護車送醫。

警方還查出，呂姓（25歲）、張姓（25歲）及姜姓（22歲）成員，自稱可以幫陳姓、王姓友人處理債務糾紛，去年10月1日深夜彼此交錢後，呂等卻起歹念行搶，還強擄走陳、王拘禁痛毆，得手2萬元現金還逼他們簽本票，隔天深夜陳趁機逃跑報警，一早警方到場營救出王。

另外，吳男同年11月21日和許姓（39歲）、蔡姓（40歲）、吳姓（42歲）同夥在中壢區賭場偶遇周姓男子，吳認為周欠錢不還，周求饒說資力不足，眾人就強壓他上車載到大園區一處貨櫃屋，各自拿酒瓶、球棒，電擊棒凌虐，許還嗆「做人失敗、怎麼對朋友這樣」，周最後匯2萬元才脫身。