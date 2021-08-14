桃園機房專騙大陸人 警從天降堵死前後門抓詐團8成員

桃園鄭姓男子涉嫌組詐騙集團，帶領7名20歲出頭成員專挑大陸地區民眾下手，主動加微信好友虛寒問暖，藉機邀投資足球聯賽運彩還打出「穩賺不賠」噱頭，警方掌握情資昨發動攻堅，2隊人馬從6樓垂降破門、破窗前後夾擊，當場逮獲現場8人，鄭男經檢方複訊後被依詐欺罪嫌聲押獲准。

桃園警分局指出，偵查隊、埔子派出所掌握情資，發現鄭姓男子（38歲）近期在寶慶路1間6樓公寓的5樓設立詐騙機房，為躲避警方查緝出入口均設立監視器，內部成員也嚴格控管，行蹤隱蔽難以靠近蒐證。

警方長期埋伏經報警桃園地檢肅貪兼重大組檢察官雷金書指揮，昨天搜索前還特別擬定攻堅計畫，委由保安大隊特殊警力等，全數人馬先從隔壁棟上樓，再分2組從6樓垂降至5樓陽台破窗，另1組則直接從大門破門，封鎖前後逃亡路線，一衝進去隨即將內部成員全數逮獲。

警方發現，鄭男主導的詐團專挑大陸地區民眾下手，先以加微信好友閒聊再邀投資足球運動彩券，甚至佯稱有辦法在博弈中穩賺不賠，取信待對方匯錢後立刻封鎖，目前掌握2人受害，損失金額約數10萬元。

警方詢問時，鄭男否認組織詐團，辯稱他是受人聘雇管理，有關機房查扣的電腦、手機等證物，也稱不是他出錢架設，對於犯案細節堅不坦承；另其餘4男3女年紀介於20歲至26歲，表示透過求職網站看到人力招募才加入。