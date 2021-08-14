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影／改造手槍不離身 土城警壓制逮人 事後手痛竟是骨折

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市土城偵查隊小隊長林文華日前查緝毒品案，當場壓制逮2嫌，起出改造槍彈及海洛因，將嫌犯帶返警局偵辦後突然感覺手臂疼痛，就醫後才知竟是手臂骨折，新北市警局警政監陳銘宗前天代表局長黃宗仁前往慰問並頒獎表揚。

土城警方日前接獲線報土城區永安街一處民宅出入複雜，疑似有人施用毒品，偵查隊小隊長林文華8月9日上午11時率隊前往，見高姓男子形跡可疑便上前盤查，經查確認高男為侵占及詐欺通緝犯。

正當警方盤查高男時，郭姓男子也搭電梯下樓來，警方見郭男揹著大型側背包，一見警方就露出慌張神情，小隊長林文華見狀當場大聲喝令郭男趴下，壓制在地，隨即在其大型側背包內，發現改造手槍一把和子彈12顆，警方也在高男所攜帶的側背包中搜出改造手槍一把和海洛英一包，因二人對槍枝及毒品來源均含糊其詞，警詢後將二人依違反槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

小隊長林文華與隊員聯手現場壓制郭男時，曾感到手臂有點疼痛，一度不以為意，將人帶返警局偵辦後，再度感覺右手臂異常疼痛，就醫照X光後發現骨折，才知疑似抓人時太過用力，導致右手臂骨折，已由醫護人員包紮固定，新北市警局警政監陳銘宗12日代表局長黃宗仁前往土城警分局慰問並頒獎表揚。

新北市土城偵查隊小隊長林文華（左）日前查緝毒品案，當場壓制逮人帶返警所偵辦後才感覺手臂疼痛，就醫才知骨折，新北市警局警政監陳銘宗（右）代表局長黃宗仁前往慰問並頒獎表揚。圖／警方提供
新北市土城偵查隊小隊長林文華（左）日前查緝毒品案，當場壓制逮人帶返警所偵辦後才感覺手臂疼痛，就醫才知骨折，新北市警局警政監陳銘宗（右）代表局長黃宗仁前往慰問並頒獎表揚。圖／警方提供
新北市土城偵查隊小隊長林文華日前率隊查緝毒品，當場壓制逮人，現場起獲2把手槍及海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市土城偵查隊小隊長林文華日前率隊查緝毒品，當場壓制逮人，現場起獲2把手槍及海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市土城偵查隊小隊長林文華（右二）日前查緝毒品案，當場壓制逮人帶返警所偵辦後才感覺手臂疼痛，就醫才知骨折，新北市警局警政監陳銘宗（右）代表局長黃宗仁前往慰問並頒獎表揚。圖／警方提供
新北市土城偵查隊小隊長林文華（右二）日前查緝毒品案，當場壓制逮人帶返警所偵辦後才感覺手臂疼痛，就醫才知骨折，新北市警局警政監陳銘宗（右）代表局長黃宗仁前往慰問並頒獎表揚。圖／警方提供
新北市土城偵查隊小隊長林文華日前率隊查緝毒品，當場壓制逮人，現場起獲2把手槍及海洛因。記者王長鼎／翻攝
新北市土城偵查隊小隊長林文華日前率隊查緝毒品，當場壓制逮人，現場起獲2把手槍及海洛因。記者王長鼎／翻攝

毒品 骨折

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