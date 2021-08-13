快訊

為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止殺兄命案檢方聲押禁見胞弟 17歲堂弟送少年法庭

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，弟弟涉持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟把哥哥棄屍在住家附近鐵皮屋；警方昨天傍晚尋獲遺體，將2人依殺人罪送辦，士林地檢署認為哥哥涉犯殺人、遺棄屍體重罪，且串滅證之虞，聲請羈押禁見，堂弟未成年，移送少年法庭審理。

警方調查，施姓兄弟與父母同住鄉長路，31歲哥哥打零工，30歲弟弟從事鐵工，父親最近癌症過世，靈堂設家中，12日出殯。

本月8日凌晨1點，哥哥酒醉大吵大鬧，弟弟與住隔壁的17歲堂弟正在守靈，見狀制止未果，聯手壓制，弟弟隨手拿屋內的啞鈴敲打哥哥頭部致死，接著與堂弟用棉被包裹遺體，推台車載送，棄屍離家約100公尺的廢棄鐵皮屋內。

堂哥聯絡不上死者，詢問才得知噩耗，新北市汐止警分局長安派出所員警獲報，昨天傍晚在鐵皮屋找到遺體，檢視頭顱破裂。

警方詢後依殺人罪將2人送辦，士林地檢署認為哥哥涉犯殺人、遺棄屍體重罪，有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見，堂弟未滿18歲移送少年法庭。

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，哥哥在家酒後鬧事，弟弟勸阻時涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋。記者蔡翼謙／翻攝
新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，哥哥在家酒後鬧事，弟弟勸阻時涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋。記者蔡翼謙／翻攝

殺人 棄屍

延伸閱讀

汐止水源居社區停水逾10天終解決 水公司挖破管致歉

有八大行星遊樂設施 汐止星際公園近完工

男嬰命案害房子成凶宅 托嬰中心保母、負責人判賠232萬

汐止月子中心員工染肺結核 26嬰孩預防性投藥

相關新聞

汐止殺兄命案檢方聲押禁見胞弟 17歲堂弟送少年法庭

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，弟弟涉持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再...

嫌犯出獄後重操舊業 北市刑大破獲改造槍支兵工廠

新北市蘇姓男子（50歲）經營模具鑄造廠，私下從事改槍副業，設立改造槍支兵工廠，並販售槍支給獄中認識吳姓男子（39歲），台...

影／女子涉嫌殺害街友 事後試圖滅證被依殺人罪嫌移送

黃姓女子涉嫌持刀殺害徐姓街友，警方調查後下午以殺人罪嫌將她移送苗栗地檢署偵辦，黃女昨天下午到案後一直否認行凶，但警方查出...

吃醋女友竟設局仙人跳 竹聯幫男友躲三峽原民部落被逮

竹聯幫32歲林男不滿女友跟蔡男私下聯繫借款，吃醋要女友對他「仙人跳」，自己夥同小弟持槍勒索，不料持有「小烏茲」土耳其92...

影／街友命案發現涉案女疑清洗凶刀 殺人罪嫌移送

苗栗市昨天發生街友陳屍土地公廟的命案，案發後警方鎖定37歲黃姓女子調查，昨天下午將她拘提到案，案發時監視畫面拍到她出入現...

藝人祝釩剛涉呼大麻電子菸 北檢再度給予緩起訴

藝人祝釩剛因吸食大麻油電子菸獲緩起訴處分，須自費戒癮治療。不過，他在緩起訴期間尿液呈現陽性，但他否認再犯，經複驗後呈現陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。