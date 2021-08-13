汐止殺兄命案檢方聲押禁見胞弟 17歲堂弟送少年法庭

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，弟弟涉持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟把哥哥棄屍在住家附近鐵皮屋；警方昨天傍晚尋獲遺體，將2人依殺人罪送辦，士林地檢署認為哥哥涉犯殺人、遺棄屍體重罪，且串滅證之虞，聲請羈押禁見，堂弟未成年，移送少年法庭審理。

警方調查，施姓兄弟與父母同住鄉長路，31歲哥哥打零工，30歲弟弟從事鐵工，父親最近癌症過世，靈堂設家中，12日出殯。

本月8日凌晨1點，哥哥酒醉大吵大鬧，弟弟與住隔壁的17歲堂弟正在守靈，見狀制止未果，聯手壓制，弟弟隨手拿屋內的啞鈴敲打哥哥頭部致死，接著與堂弟用棉被包裹遺體，推台車載送，棄屍離家約100公尺的廢棄鐵皮屋內。

堂哥聯絡不上死者，詢問才得知噩耗，新北市汐止警分局長安派出所員警獲報，昨天傍晚在鐵皮屋找到遺體，檢視頭顱破裂。

警方詢後依殺人罪將2人送辦，士林地檢署認為哥哥涉犯殺人、遺棄屍體重罪，有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見，堂弟未滿18歲移送少年法庭。