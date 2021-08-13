影／女子涉嫌殺害街友 事後試圖滅證被依殺人罪嫌移送

黃姓女子涉嫌持刀殺害徐姓街友，警方調查後下午以殺人罪嫌將她移送苗栗地檢署偵辦，黃女昨天下午到案後一直否認行凶，但警方查出她案發時曾現身現場，事後並到另一間廟疑似清洗凶刀並焚燒作案衣物，認定她涉有重嫌，但黃女始終否認涉案，警方已查扣相關證物送驗。

36歲徐姓街友昨天上午被發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹、胸部疑遭人以利刃捅刺，警方根據死者往來對象查訪，昨天下午找到可能涉案的一男一女帶回調查，男子經調查排除涉案，但37歲黃姓女子被監視器拍到昨天凌晨現身在案發的土地公廟，稍後又騎機車轉往數公里外的關帝廟，疑似在廟前廣場旁的土地公廟內清洗刀具，甚至在金爐內焚燒作案時穿著的衣物。