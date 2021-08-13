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影／女子涉嫌殺害街友 事後試圖滅證被依殺人罪嫌移送
黃姓女子涉嫌持刀殺害徐姓街友，警方調查後下午以殺人罪嫌將她移送苗栗地檢署偵辦，黃女昨天下午到案後一直否認行凶，但警方查出她案發時曾現身現場，事後並到另一間廟疑似清洗凶刀並焚燒作案衣物，認定她涉有重嫌，但黃女始終否認涉案，警方已查扣相關證物送驗。
36歲徐姓街友昨天上午被發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹、胸部疑遭人以利刃捅刺，警方根據死者往來對象查訪，昨天下午找到可能涉案的一男一女帶回調查，男子經調查排除涉案，但37歲黃姓女子被監視器拍到昨天凌晨現身在案發的土地公廟，稍後又騎機車轉往數公里外的關帝廟，疑似在廟前廣場旁的土地公廟內清洗刀具，甚至在金爐內焚燒作案時穿著的衣物。
苗栗警分局專案小組調查死者生前往來情況，昨天下午將無業且居無定所的黃姓女子拘提到案，外傳女子疑似曾被徐男追求不堪其擾，但她矢口否認涉案，也拒絕承認與死者有感情糾葛，多數問題都拒答，但她不否認曾至現場且清洗刀具，但未能提出合理交代，警方懷疑她昨天凌晨三、四點趁徐男在土地公廟熟睡時趁機行凶，已將起出的刀具送驗，調查是否殘留死者血液或DNA等 跡證，並追查是否有其他行凶動機 。
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