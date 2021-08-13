桃園警掃蕩黑幫 檢肅竹聯幫12人到案

桃園市中壢、龜山警分局掌握黑道幫派在地方吸收多人共組犯罪集團，並以槍械、刀械、棍棒等方式涉嫌恐嚇取財等暴力討債行為，以牟取幫派利益，多人受害。檢警專案小組11日起兵分多路查緝掃蕩行動，檢肅治平目標竹聯幫孝堂吳姓主嫌（男、47歲）為首黑幫組織，至今天合計逮捕、傳喚幫眾12人到案。

專案小組查扣涉案改造手槍1把、子彈5顆、氣動式霰彈長槍1把、金屬狼牙棒1支、手指虎刀1支、棍棒5支、防彈背心1件、二級毒品混合咖啡包26包、本票2本、筆記型電腦1台、手機1批等證物。全案依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。