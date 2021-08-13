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吃醋女友竟設局仙人跳 竹聯幫男友躲三峽原民部落被逮

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

竹聯幫32歲林男不滿女友跟蔡男私下聯繫借款，吃醋要女友對他「仙人跳」，自己夥同小弟持槍勒索，不料持有「小烏茲」土耳其925制式手槍的李姓小弟走火，子彈貫穿蔡男腿部。警方獲報，於新北市三峽原住民部落等地，抓到林嫌等6人送辦，並查獲土耳其制式手槍1把、子彈1顆；再追查，8月11日於林嫌住處搜出金牛座改造手槍1把、土耳其改造手槍1把，以及22發子彈。

30歲林姓女子因缺錢，私下跟友人蔡男借款2萬8000元，時間到了還不出來，跟男友訴苦，林男知情後大怒，欲「出口氣」設局「仙人跳」讓蔡男難看。

林女跟蔡相約7月27日晚上在北市內湖區一間旅館「嘿咻」，但蔡怕遭不測，沒赴約，反留下一地址說「明早約這，我去載妳」。

隔日（28日）蔡駕車到指定地載林女，而林的男友也盤算好，與4名小弟開車尾隨；待蔡開到內湖路一段住家小巷，林女藉故先下車，林男等人遂上前，持槍強押蔡下車。

蔡強力反抗，其中持槍的李姓小弟走火，子彈貫穿蔡左小腿，蔡趁對方驚慌之餘，趁隙甩開駕車逃離。

警方知悉槍擊案，立刻以車牌追人，28日上午11時許先在新北市新莊找到犯案用車，惟車上只有林女，其餘5人「分流」逃亡，林女被逮後配合警方供出男友等人。

兩小時後，警方於三峽「某原住民部落」抓到剩下5人，並在小屋後院逕搜出作案用土耳其制式手槍1把、子彈1顆；全案6人訊後依違反組織犯罪防制條例、槍砲、故意殺人等罪嫌送辦。

林男否認押人，辯「不清楚小弟有帶槍」，對槍擊案撇的一乾二淨，也交代不清是否有其他槍枝；檢方聲押林男獲准，其餘5人詢後以3萬元不等交保。

內湖警方向上朔源，蒐證後，11日持搜票於林男住處搜出金牛座PT92改造手槍1把、土耳其925型改造手槍1把、22發子彈，並逮補同夥3人，3人訊後無保請回。

據了解，警方逮捕的9人中，有2人身分相同，因此全案共逮7名犯嫌，其中有3人為竹聯幫份子，包括林姓主嫌與李姓槍手。

竹聯幫32歲林男不滿女友跟蔡男有聯絡借款，欲「出口氣」遂設局仙人跳欲勒索，押人途中槍枝走火，蔡男小腿中彈。圖／讀者提供
竹聯幫32歲林男不滿女友跟蔡男有聯絡借款，欲「出口氣」遂設局仙人跳欲勒索，押人途中槍枝走火，蔡男小腿中彈。圖／讀者提供
內湖警方8月11日於林嫌住家查獲金牛座PT92改造手槍1把、土耳其925型改造手槍1把、22發子彈、西瓜刀。記者翁至成／翻攝
內湖警方8月11日於林嫌住家查獲金牛座PT92改造手槍1把、土耳其925型改造手槍1把、22發子彈、西瓜刀。記者翁至成／翻攝

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