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影／街友命案發現涉案女疑清洗凶刀 殺人罪嫌移送

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

凶案黃姓女子被拍到相關涉案影像。記者胡蓬生／翻攝
凶案黃姓女子被拍到相關涉案影像。記者胡蓬生／翻攝
苗栗市昨天發生街友陳屍土地公廟的命案，案發後警方鎖定37歲黃姓女子調查，昨天下午將她拘提到案，案發時監視畫面拍到她出入現場，甚至將疑似凶刀的利器帶到附近的關帝廟內清洗，但黃女矢口否認犯案，警方調查後認為她涉有重嫌，將以殺人罪嫌移送檢方偵辦，死者今天上午將對死者解剖相驗。

36歲徐姓街友昨天上午被人發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及胸部疑遭人以利刃捅刺，警方根據死者往來對象查訪，昨天下午找到可能涉案的一男一女帶回調查，並查扣相關物證。

死者徐姓男子是街友，常在苗栗市南苗地區遊蕩，並以貓裏山公園附近地下道旁的土地公廟為家，附近居民表示，徐姓街友平常會接受居民提供吃剩的食物，並以土地公廟為家，與附近人家相處並無異狀。

苗栗警分局在案發後成立專案小組調查，警方根據死者生前往來情況，昨天下午將無業的黃姓女子拘提到案，女子疑似曾被徐男追求不堪其擾，但她矢口否認涉案，也不承認與死者有感情糾紛，卻又無法提出合理交代，警方懷疑她昨天凌晨三、四點趁徐男在土地公廟熟睡時趁機行凶，警方將進一步調查雙方是否有感情糾葛或其他糾紛，至於另一名被調查的男子則排除涉案。

凶案黃姓女子被拍到相關涉案影像。記者胡蓬生／翻攝
凶案黃姓女子被拍到相關涉案影像。記者胡蓬生／翻攝
36歲徐姓街友昨天上午被人發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及胸部疑遭人以利刃捅刺，警方查出黃姓女子涉有重嫌。圖／讀者提供
36歲徐姓街友昨天上午被人發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及胸部疑遭人以利刃捅刺，警方查出黃姓女子涉有重嫌。圖／讀者提供

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