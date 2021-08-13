藝人祝釩剛涉呼大麻電子菸 北檢再度給予緩起訴

藝人祝釩剛因吸食大麻油電子菸獲緩起訴處分，須自費戒癮治療。不過，他在緩起訴期間尿液呈現陽性，但他否認再犯，經複驗後呈現陰性，台北地檢署已給予不起訴處分。至於電子菸部分，今再度給予緩起訴處分，需自費接受戒癮治療。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，赫然在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，因此將他帶回，隔日以違反毒品危害防制條例移送北檢，內勤檢察官複訊後命以5萬元交保。

檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴。這回再犯，考量他認罪坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是須自費戒癮治療兩年。

不過，祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，檢驗尿液卻呈現大麻陽性反應。檢方先撤銷緩起訴處分。新案部分，檢察官另分案偵辦。祝釩剛在3月出庭時，堅稱自己沒有吸毒，請求檢方予以複驗。