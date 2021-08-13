心悸焦慮種出40株大麻 法院認數量非鉅給他2度減刑

桃園羅姓男子上網自學種大麻技巧，成功將1株培育成40株活體大麻，落網後辯稱因胸悶、心悸才需自己施用；桃園地院認為，羅犯後坦承給予減刑，另考量他種植的大麻「數量非甚鉅」，又是因罹病才盼供自身施用，再依刑法59條二度減刑，依製造第二級毒品罪判他2年6月，可上訴。

檢警調查，羅男染有施用大麻惡習，去年1月在網路自學種大麻方法，並和身分不詳綽號「M哥」男子取得1株活大麻，再用架設日照、灑水及空調等設備，自行以插枝法栽種出40株活大麻，等待成長後剪下葉片烘乾研磨摻入香菸。

台北警方接獲線報，去年7月6日下午1點多持搜索票到羅男桃園住處，當場起獲大麻活株、大量栽種設備。羅男落網在警詢、偵查及審理均坦承不諱，並有相關證物、化驗報告可佐證。

法院審酌，羅男犯後自白坦承，先依法予以減刑，另羅男種植大麻40株「數量應尙非甚鉅」，又衡量羅自稱栽種大麻，是因為自己罹患焦慮、心悸及胸悶等疾病，希望藉此供自己施用等，再依刑法59條給予第二度減刑。