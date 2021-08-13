聽新聞
test
0:00 / 0:00
心悸焦慮種出40株大麻 法院認數量非鉅給他2度減刑
桃園羅姓男子上網自學種大麻技巧，成功將1株培育成40株活體大麻，落網後辯稱因胸悶、心悸才需自己施用；桃園地院認為，羅犯後坦承給予減刑，另考量他種植的大麻「數量非甚鉅」，又是因罹病才盼供自身施用，再依刑法59條二度減刑，依製造第二級毒品罪判他2年6月，可上訴。
檢警調查，羅男染有施用大麻惡習，去年1月在網路自學種大麻方法，並和身分不詳綽號「M哥」男子取得1株活大麻，再用架設日照、灑水及空調等設備，自行以插枝法栽種出40株活大麻，等待成長後剪下葉片烘乾研磨摻入香菸。
台北警方接獲線報，去年7月6日下午1點多持搜索票到羅男桃園住處，當場起獲大麻活株、大量栽種設備。羅男落網在警詢、偵查及審理均坦承不諱，並有相關證物、化驗報告可佐證。
法院審酌，羅男犯後自白坦承，先依法予以減刑，另羅男種植大麻40株「數量應尙非甚鉅」，又衡量羅自稱栽種大麻，是因為自己罹患焦慮、心悸及胸悶等疾病，希望藉此供自己施用等，再依刑法59條給予第二度減刑。
法院也認為，羅男無視毒品氾濫對國人身心、社會風氣及治安均產生負面影響，所為應予非難，但考量他犯後坦承、態度良好，製造毒品數量非鉅，依製造第二級毒品罪判他有期徒刑2年6月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言