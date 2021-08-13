獨／竹聯幫男友設局「仙人跳」 持槍走火債主小腿中彈

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

32歲林男是竹聯幫派份子，他的林姓女友在外有債務糾紛，不還錢反而替她「爭口氣」，上月底叫女友對債主設局「仙人跳」，並教唆4名小弟攜槍暴力押人勒索，不料拉扯時，持「土耳其925型改造手槍」的李姓小弟不慎走火，打中債主左小腿。北市警方獲報立刻追人，於新北市抓到逃亡的林嫌、林嫌女友共6人，依法送辦，檢方聲押林嫌獲准，其餘5人3萬元不等交保；11日持搜票於林嫌住處再查獲一把「金牛座改造手槍」與22發子彈。

30歲林姓女子因為急需用錢，向蔡姓男子借款2萬8000元，不料事後不還錢，反跟男友商討對策；男友安排她對蔡男「仙人跳」，自己與4名小弟攜2把改造手槍在旁觀察，等待時機暴力押人再勒索。

警方調查，蔡男跟林女見面後，開車載回家準備「嘿咻」，她男友等5人駕車一路尾隨，待蔡男開車到內湖住家，遂展開押人行動，途中槍枝不慎走火，子彈貫穿蔡男左小腿。

內湖警方獲報槍擊案，以車牌追人，先在新北市新莊區找到林女，再循線至三峽區抓到林嫌等5人，並當場查獲土耳其925型改造手槍1把、子彈1顆，惟2把手槍只找到1把；警方11日再持搜索票於林嫌住處查獲另1把「金牛座改造手槍」、子彈22顆。

32歲林男有竹聯幫背景，因女友在外有債務糾紛，欲「爭口氣」遂設局仙人跳欲勒索，押人途中槍枝走火，債主小腿中彈。圖／讀者提供
32歲林男有竹聯幫背景，因女友在外有債務糾紛，欲「爭口氣」遂設局仙人跳欲勒索，押人途中槍枝走火，債主小腿中彈。圖／讀者提供

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