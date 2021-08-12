北市警6年輪調 413人異動16日到任

台北市長柯文哲曾對警方提出6年輪調建議，北市警局今天表示，基於內部管理等需要，避免員警久任致生風紀案，包含各分局組長等，滿6年應跨單位輪調，這波人事異動共413人。

台北市警察局指出，這波異動共413人，分別有主管職29人、刑事員警82人、派出所正副所長及帶班幹部45人、警勤區員警256人、外事責任區員警1人，統一將在16日到任。

台北市警察局晚間發布新聞資料指出，基於內部管理及業務運作等需要，避免員警因久任導致發生風紀案，並考量管轄區域員警及派出所帶班巡佐等職務特殊性，訂定主管等職務輪調作業規定。

北市警局表示，這次人事輪調作業，包含警察局股長及各分局組長、主任及隊長等滿6年，應跨單位機關輪調；刑責區及警勤區等有管轄區域員警滿6年，應跨單位遷調，像是派出所員警跟分局偵查隊偵查佐。

警方表示，異動調整警職人員是經仔細評估，不會衝擊轄區治安。

依台北市政府廉政透明委員會7月底公布會議紀錄，內容提及松山警分局員警處事不當案調查及處理報告。

柯文哲曾表示，他不同意警察1年內調職或超過6年在同一單位，警察升遷還是照規矩，單位內不能待太久，可能會沒人敢管。

市警局指出，異動共413人，其中主管職29人名單如下：

1、市警局訓練科訓練股長高曉寧調秘書室檔案股長

2、市警局訓練科諮商股長葉育碩調訓練科訓練股長

3、市警局勤務指揮中心企劃股長王世馨調訓練科諮商股長

4、市警局防治科組訓股長王美惠調勤務指揮中心企劃股長

5、市警局後勤科裝備股長常曉玲調防治科組訓股長

6、市警局訓練科教育股長程景祥調保防科資料股長

7、市警局行政科警政股長陳輝源調訓練科教育股長

8、市警局勤務指揮中心行政股長陳明志調行政科警政股長

9、市警局保防科資料股長劉美賢調勤務指揮中心行政股長

10、大安分局行政組長鄧進華調大安分局民防組長

11、市警局法規室法規整理股長陳文鐘調大安分局行政組長

12、市警局行政科正俗股長孟繁勳調市警局法規室法規整理股長

13、中山分局勤務指揮中心主任官宏鍾調保安警察大隊勤務指揮中心主任

14、文山第二分局民防組長齊洪賓調中山分局勤務指揮中心主任

15、中正第二分局行政組長蕭憲仲調文山第二分局民防組長

16、內湖分局行政組長吳鈞裕調中正第二分局行政組長

17、 北投分局民防組長柯志明調內湖分局行政組長

18、士林分局保防組長蔡賢良調北投分局民防組長

19、大同分局保防組長謝健德調士林分局保防組長

20、北投分局秘書室主任黃兆尉調大同分局保防組長

21、文山第二分局秘書室主任邱德耀調北投分局秘書室主任

22、大同分局防治組長薛守訓調松山分局民防組長

23、北投分局防治組長莊文邦調大同分局防治組長

24、松山分局民防組長陳華龍調北投分局防治組長

25、大安分局保防組長謝佾廷調文山第二分局行政組長

26、信義分局民防組長謝博文調大安分局保防組長

27、信義分局秘書室主任吳博誠調信義分局民防組長

28、中正第一分局防治組長王順義調信義分局秘書室主任

29、文山第二分局行政組長黃昭欽調中正第一分局防治組長