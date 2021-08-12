槍擊犯羈押38天請回 被害人母親捧遺照批檢方縱放

花蓮6月22日深夜發生槍擊命案，28歲溫姓男子開槍擊斃18歲朱姓男子，逃亡後向警方投案，送往花蓮地檢署偵辦。不過溫男被羈押38天後，本月5日檢方以沒有羈押必要性、掌握明確事證為由讓溫男回家，朱男家屬不滿，今天到地檢署前哭訴抗議，痛批檢察官縱放殺人犯。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，羈押是調查證據的程序之一，目前案件仍在偵辦中，檢方已掌握明確事證，會儘速偵辦，給家屬一個說法。

花蓮吉安鄉6月22日晚間11時許發生槍擊案，起因是朱男等4人與溫男等人早有恩怨，朱男在路上看到溫男開車載著妻子，便身穿防彈衣，攜帶開山刀和辣椒槍，開車尾隨在後，路上追逐衝撞，欲攔停攻擊溫男，沒想到反遭溫嫌開車追撞，沿路開了10餘槍，趁朱男打滑停下後，他朝駕駛座開槍，造成朱頭部中彈送醫不治。

溫男見闖下大禍開車往北部逃逸，逃亡5天後自知難逃法律制裁，向警方出面投案，以涉嫌殺人及槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。

檢方當時訊後向花蓮地院聲請羈押獲准，經逾1個月的調查，已掌握明確事證，認為已無羈押必要，溫男本月5日離開看守所。溫男在社群貼出歡慶父親節照片，朱男家屬看到後十分不解，「殺人犯為何被放出來」，今天朱男的媽媽和親屬拿著死者照片，到花蓮地檢署門口下跪陳情。

朱男的媽媽拿著兒子的遺照，在地檢署大門痛哭，直喊「我的心好痛，他連一句話都沒有留給媽媽」，痛批溫男是殺人犯，竟然可以在父親節前回家，還可以拍照過父親節，痛批檢察官草菅人命、罔顧人命。

朱男家屬說，從6月案發到現在已過了2個月，到現在都等不到法律的判決，也不知道承辦的檢察官是誰，近日才知道殺人犯沒有交保就出來，家屬真的無法接受，也擔心溫男被放出來，會到家尋仇報復，整天提心吊膽。