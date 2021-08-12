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打牌吵架竟刀刺友喉嚨還旋轉拔出 狠男殺人未遂罪起訴

聯合報 / 記者曾健祐翁唯真／桃園即時報導

桃園林姓男子和張姓友人相約打牌，過程因細故起口角竟大打出手，林抽出隨身刀子狠插進張的喉嚨，刀身畫破他脖子、口腔，林還故意扭轉刀身用力拔出，導致大量鮮血噴濺，張緊急送醫縫合撿回一命；檢方認為，脖子是人體要害，林持刀猛刺顯有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（39歲）和張姓友人今年4月20日相約在桃園區龍山街玩牌，雙方沒有喝酒卻因細故吵了起來，林認為張瞧不起他、態度惡劣，突然情緒失控一把揪住對方領口壓在牆上，張也出手份力抵擋。

未料林仍不罷休，竟從隨身的包包中抽出1把尖刀，不偏不移直接朝張的喉嚨插進去，刀身當場刺穿張的脖子、臉頰進入口腔，林還刻意轉了刀身再用力拔出，導致張脖子立刻大量噴血。

所幸張男緊急送醫急救撿回一命，但醫院也發現，林男刀刺入的角度僅差不到幾公分就會傷到動脈、氣管，後果不堪設想，而張縫合後恢復良好，仍在脖子留下5公分撕裂傷痕。

檢方訊時，張男指證歷歷，表示當時只因口角，林卻突然抽出刀子刺他喉嚨；林則坦承，當時有和張男扭打，過程中拿東西抵抗，最後就發現對方流血，但辯稱刀子只是反抗用並非刻意攻擊。

檢方認為，頸部是人體重要器官，包括呼吸道、氣管及動脈等，若以刀械猛力刺穿，極可能造成失血過多或氣管破裂呼吸困難死亡，林男是並無不請楚的道理，卻仍持刀攻擊張的要害，可見他辯詞是為卸責不予採信，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢方依殺人未遂罪嫌起訴林男。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人未遂罪嫌起訴林男。記者曾健祐／攝影

殺人 桃園 器官

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