影／模型槍招牌為幌子 新北刑大破獲改造槍枝工作室

新北市刑大昨在板橋區破獲一處改造槍枝工作室，當場查獲林姓男子涉嫌持有改造槍枝、模擬短槍、模擬霰彈槍共10枝、改造子彈及改造工具一批和少量毒品。警方發現林男原本經營模型槍館，利用模型槍館招牌為幌子，暗中私下販售改造槍枝圖利，警詢後今依違反槍砲及毒品罪嫌移新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵五隊偵辦槍砲案件，向上溯源追查發現林姓男子（30歲）在板橋區雙十路一處民宅，懸掛模型槍館招牌做為幌子，暗中竟從事改造槍彈兵工廠，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經過長達二個月跟監蒐證，掌握具體事證，昨天下午持新北地檢署核發搜索票前往破門攻堅，當場查獲車床、電鑽、熔鉛器、工具箱等大批改造工具，並查扣改造槍枝1把、模擬短槍8把、模擬霰彈槍1把、改造子彈233顆、槍身、槍管等半成品及少量安非他命、吸食器等證物。

據了解，林男原經營模型槍店，因時常接觸到槍枝同好友人提到槍枝改造頗有賺頭，透過網路瀏覽各式槍枝改造訊息，覬覦不法獲利，經由網路購買改造工具，非法取得槍枝零件，自行摸索改造槍枝方法有成，索性結束營業，關起門來改造槍枝，並以3萬至3萬5千元價格販售牟利。

販售過程中，林男都會附贈未打通的槍管來規避警方查緝，警方攻堅破門時發現店內陳設各類模型槍做為幌子，隨後在後面工作室查扣大批槍彈及改造工具，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。