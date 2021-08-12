九把刀岳母猝死 高大成：兩檢查可確定是否打疫苗引起

九把刀的岳母接種AZ疫苗4天後猝逝，家人決定解剖找答案。法醫高大成今指出，雖然有醫界人士從九把刀的岳母曾以Line留言給家人表示「突然發生背部往頸部的劇烈疼痛，痛到吐」推測死因很可能是主動脈剝離，但就算是主動脈剝離，也不見得與疫苗無關；他認為要看破掉的動脈有沒有「嗜伊紅性白血球的聚集」若有，則可以進一步再以「免疫螢光染色法」確定是否與AZ疫苗有關。

他說，國內發生許多打疫苗死亡的個案，死者很多都有人都有慢性病，但既然是慢性病，是什麼加速了死亡？是不是身體不能忍受疫苗，所以慢慢產生過敏反應？這和九把刀的岳母的案例一樣，都可以透過以上所說的兩個步驟，查明是否和打了疫苗有關。

高大成說，如果確認是胸主動脈剝離後，就要在動脈瘤破裂的部位上染色，如是發現有嗜伊紅性白血球聚集，就代表與多種過敏疾病引起的發炎反應有關，此時再進一步以免疫螢光染色法查驗，如果在同一部位有抗原抗體的複合體大量聚集，就可以從抗原抗體的反應，查出是否與AZ疫苗有關。

他說，九把刀的岳母健檢顯示有膽固醇超標，他不敢直接推論膽固醇與主動脈剝離有什麼樣的關係，但有一種可能是九把刀的岳母或許本來就有小顆的胸主動脈瘤，並因為疫苗的過敏反應，導致幾天內變大，進而破裂。