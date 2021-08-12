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市值逾5億…國內史上最鉅量大麻案偵結 1608株活體創紀錄

聯合報 / 記者曾健祐翁唯真／桃園即時報導

調查局日前破獲全台最鉅量大麻案，經長期蒐證埋伏在新竹關西深山起獲1608株活大麻，當中包含已採摘烘乾的大麻葉、成株及幼株，估計市值超過5億元，整片大麻田綠油油一片；檢方近日偵結，依製造第二級毒品罪起訴種植的邱姓、虞姓男子，另對同夥陳姓男子發布通緝

當時破案後調查局開記者會，由法務部長蔡清祥親自主持，現場也陳列500株大麻，一字排開綠油油規模驚人，調查局也說，當時透過空拍機監控，深夜入關西山區埋伏多日，發現犯嫌利用菜園掩護大麻田，現場還有自動灑水設備、專業催熟燈具等。

檢調查，邱男（34歲）、虞男（25歲）和目前被通緝的林姓、身分不詳綽號「榴槤」等男子，經販毒集團指使，今年1月由邱、虞及林共同出資，前後在桃園市大園區古亭路、新竹關西大旱坑分別承租鐵皮屋、農地。

林男提供種植技術，虞則從不明管道取得大麻種子，同時從暗網學習栽種大麻的知識，邱負責栽種、照料成株，並剪下葉片烘乾製成第二級毒品大麻，意圖販賣牟利。

後來因大園古亭的鐵皮屋房東告知需要做消防安檢，林男再找來另名張姓男子（通緝中），3月13日至17日間由張駕駛手排車載運大麻盆栽到關西農地持續種植。

調查局台北市調處接獲情資，19日搜索扣得大麻活株高達1608盆，創下國內近年查獲最高紀錄；檢方訊時，邱、虞均坦承不諱，並有現場查扣大麻、鐵皮廠房及關西農地照片等。

邱、虞落網後被收押至今，檢方偵結依製造第二級毒品罪嫌起訴邱、虞，另對共犯林男發布通緝，不排除背後還有集團指使，將持續溯源追查上游。

調查局查扣史上最鉅量大麻案。圖／報系資料照
調查局查扣史上最鉅量大麻案。圖／報系資料照

大麻 通緝 毒品

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