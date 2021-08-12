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借40萬賭百家樂未還 遭挾持以熱熔膠條伺候

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿億2年前向陳姓店員借40萬賭百家樂，未如期清償賭債，遭陳的哥哥阿中等4人挾持，以熱熔膠條及愛的小手伺候，經阿億的父親報警，救出阿億，二審以阿中等4人已經與阿億達成和解，免除阿億積欠的40萬元債務，另賠償阿億3萬6千元，依妨害自由罪將陳男的哥哥阿中判刑5月，陳男及同夥林男各判刑4月，同夥洪男3月，得易科罰金。其中洪男獲被害人諒解，獲緩刑3年。

陳男的哥哥等4人，均否認妨害自由犯行，辯稱是阿億自願上車，同意至稻香村餐廳協商債務，且途中還遇有警察臨檢，阿億也未求救，在稻香村餐廳也是公共場所，他們不可能妨害阿億的自由。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，男子阿億於2019年6月27日，前往中市「SO POT」店內（目前已結束營業），向陳姓店員借40萬元籌碼賭玩百家樂，因阿億未能如期清償賭債，陳男告訴哥哥阿中，2人便籌劃尋人討債。

同年8月29日晚間，阿中獲知阿億在中市山多利電子遊藝場內，乃立即聯繫弟弟陳男，由陳男駕車，搭載林男及洪男趕往現場，由阿中駕車先抵達，進入遊藝場尋得阿億後，以右手扣住阿億頸部，強拉至店外，以右手毆擊阿億億後腦。

未幾陳男、林男及洪男抵達後，陳男率先徒手毆打阿億頭部，洪再以腳踹阿億腹部，4 人並將阿億團團圍住，駕車押阿億強行載往稻香村餐飲館談判債務。

雙方在餐廳內協調債務期間，阿中並指示林男外出購買藤條，林因未尋得藤條，改至小北百貨購買熱熔膠條4 條及「愛的小手」棍條1支，林返回後，阿中先以數枝筆塞入阿億指縫，再壓緊傷害阿億手指，又將熱熔膠條4 條以膠帶分別捆為2條，毆打被害人左手，致被害人受有頭部外傷、左手挫傷等傷害（傷害罪經阿億撤回告訴）。

商討債務過程期間，因未能就還款方式達成共識，被害人阿億聯絡父親，被害人父親電話中聽聞兒子遭毆打，遂報警處理，因被害人父親當時已有飲酒，只得商請友人連女前往該餐飲館。連女趕抵後，表明來意是將阿億帶離遭拒絕，阿中反要求連女簽發本票以為擔保，連女不同意，直至警方接獲報案後趕至現場，被害人始得脫困與連女離去。

男子阿億2年前向陳姓店員借40萬賭百家樂，未如期清償賭債，遭陳的哥哥阿中等4人挾持打傷，二審依妨害自由罪將陳男的哥哥阿中判刑5月，陳男及同夥林男各判刑4月，同夥洪男3月，得易科罰金。圖／本報資料照
男子阿億2年前向陳姓店員借40萬賭百家樂，未如期清償賭債，遭陳的哥哥阿中等4人挾持打傷，二審依妨害自由罪將陳男的哥哥阿中判刑5月，陳男及同夥林男各判刑4月，同夥洪男3月，得易科罰金。圖／本報資料照

債務 臨檢

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