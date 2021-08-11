地主是退警也受害 台南檢警破廢棄物掩埋場傳案外案

台南檢警10日宣布在官田區破獲不法環保犯罪集團私設埋事業廢棄物牟利，多名地主受害。據知，其中一名被害人是退休警察，當初好心提供工寮給嫌犯居住，竟被私埋約2千噸垃圾，退警氣炸，認為愧對雙親，強調將告到底。

台南市警察局刑警大隊偵辦以王姓男子等人為首環保犯罪集團，擅自於官田區私有土地內違法經營廢棄物掩埋場，更侵占他人土地威脅地主不得聲張，檢警從去年監控，今年5月至上月底陸續進行9波搜索及拘提行動，查扣改造槍械及毒品，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲、毒品、廢棄物清理法等案將17嫌送辦，其中14人遭法院收押，估計犯嫌牟利逾5千萬元，一舉瓦解該環保犯罪集團。

據悉，全案還有案外案；其中許姓被害人是官田地主，10多年從警職退休，當初為感念雙親養育之恩，在祖墳附近興建4分大的「雙親園」宣揚孝道，10多年還好心借園內工寮給孫姓嫌犯居住。

據表示，許某10多年前見孫姓男子居無定所，讓孫借住在雙親園內的工寮，3年前象徵性每月收租3000元。

詎料，孫哭窮未給付租金，竟還與環保蟑螂集團成員勾結，估計1年多來至少已深埋2千噸廢棄物，不法獲利200多萬元。

警方發現，孫嫌趁半夜偷埋，至少有6輛35噸重車車次進出，為防範被地主發現，還先把地上的香蕉樹移除，埋好廢棄物後再把樹「插」回去，外表不易辨認。