買毒品遭黑吃黑強盜24萬 台南檢警查獲涉案2男法官羈押
郭姓男子本月9日凌晨和人約好在台南市北區停車場購買安毒，郭帶了24萬多元後，遭陳和姜姓男子黑吃黑，分持辣椒水和西瓜公攻擊，陪同郭的友人手部受刀傷送醫。警方循線逮捕兩名嫌犯，警詢後依加重強盜罪嫌法辦，檢察官建建請羈押，法官今天下午裁准收押。
郭姓被害人本月9日向警方報案，自稱其與友人當天3點多於北區北園街停車場購買毒品交易時，遭2名歹徒設局持辣椒水攻擊，並持西瓜刀砍傷，強盜購買毒品現金24萬6千元後駕車逃逸。
轄區警五分局獲報後，立即組成專案小組，先於9日下午4點多在東區持拘票拘提姜姓嫌疑人（19歲）到案，並查扣作案用手機2支，翌日凌晨1點多，再於永康區持拘票拘提陳姓嫌疑人（20歲）到案，並查扣西瓜刀1把、辣椒水1罐、手機1支，贓款現金1萬4,200元等贓證物。姜和陳互推對方才是潔案人
郭姓被害人自稱以通訊軟體與陳姓嫌疑人聯繫，約定以24萬6千元購買250公克安非他命毒品，在停車場交易，到場後與友人坐上姜姓嫌疑人駕駛自小客車，拿出現金欲交易時，即遭辣椒水攻擊，友人遭西瓜刀砍傷，強盜所有現金，
警方獲報後，立即調閱監視器及以車追人，成功查明嫌疑人身分，持台南地檢署拘票拘提涉案嫌疑人到案；警詢後姜和陳互推對方才是涉案人。全案依加重強盜罪嫌移送台南 地檢署偵辦，將涉案2人建請羈押獲准，郭另涉購毒部分，警方將後續調查。
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