女兒寄「大麻巧克力」包裹回台 母簽收涉十年重罪

台北一名媽媽簽收女兒從美國加州寄來的包裹，因內有國外知名的大麻巧克力，當場被裝扮成郵差的警察依運輸毒品罪移送，最低刑責十年起跳，最重可判無期徒刑。

根據《TVBS》報導，警察查扣國際包裹，打開一個內裝多罐保健食品與3C產品的箱子，卻發覺異樣，嗅出一股味道，隨即找到一包含有大麻成分的巧克力，雖然大麻在加州寄送屬於合法物品，但來台就是二級毒品，警察為了找出收件者，裝扮成郵差將包裹送達指定地點，台灣媽媽出面簽收卻變成了涉案人士，「給家人的愛心包裹瞬間變成毒包裹」。

消息在社群網路傳開後，卻令網友想起民進黨立法院黨團總召柯建銘的兒子柯鈞耀去年也涉大麻郵包案，最後罪嫌不足，將他不起訴處分，但柯鈞耀毛髮、尿液送驗後查出有大麻陽性反應，供稱是在國外曾施用大麻，檢方予緩起訴處分。有網友留言「可惜沒黨證」、「那個女兒也太雷」。