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子孫涉藏槍毒 祭祀公業「陳悅記」表遺憾：但無關祖宅

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局警方近日在國定古蹟「陳悅記祖宅」周邊民宅，查獲陳氏後代58歲陳姓男子涉嫌持有槍械，當場起獲長短槍枝3把、毒品海洛因16包，祭祀公業法人台北市陳悅記今天發出聲明，對子孫涉案感到遺憾，但他藏槍毒地點並非祖宅內，是旁邊的違章建築，與祖宅無關，盼維護祖宅清譽。

祭祀公業法人台北市陳悅記指出，媒體報導「不肖子孫利用古蹟祖厝掩護，販售軍火、毒品牟利」，對於子孫涉嫌違法情事感到遺憾，尊重檢警調查，但鄭重澄清，陳男住處是祖宅旁違建，並非陳悅記古蹟範圍，祭祀公業法人台北陳悅記將加強檢討，不使古蹟或周邊建物成為犯罪溫床，但也呼籲外界勿再傳遞不實訊息，希望維護祖宅清譽。

位於台北市大同區的陳悅記祖宅，據悉是1807年建成，俗稱「老師府」，現為陳家宗祠，「陳悅記」意指陳氏家譜公業統號，因陳家曾經出過3名舉人，家門外有舉人旗桿，後來被認定為國定古蹟。

萬華分局警方8月5日下午在台北市大同區華亭街陳男住處逮人，發現周邊有國定古蹟陳悅記，現場也查獲槍枝3把、子彈300顆、毒品海洛因16包等證物，帶回偵詢後依法送辦。

國定古蹟「陳悅記」。圖／取自GoogleMaps
國定古蹟「陳悅記」。圖／取自GoogleMaps

國定古蹟 毒品 槍枝

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