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剪刀刺穿女友臉、氣管害斃命 狠男扯：我疼她都來不及

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曾姓男子懷疑林姓女友出軌，涉嫌持剪刀刺穿她臉頰，連肝臟、氣管都遭被刺破，林女倒臥血泊慘死，曾被依家暴殺人罪嫌起訴；法院今開庭，曾否認殺人，辯稱是林女握住利剪刺自己脖子，還聲稱「我很疼她，都捨不得罵她」，死者家屬痛批無法接受，要求法院至少判無期徒刑。

檢方起訴指出，曾男（51歲）發現林女和其他男人的親密合照，醋勁大發，今年4月21日跑到她在中壢的檳榔攤質問，2人轉往後方1間停業的薑母鴨店談判，曾情緒激動先用剪刀刺了她一下，林女痛到下跪求饒仍被曾拖進後方廚房。

曾男怒火中燒，發狂繼續用剪刀朝她臉部、脖子及腹部猛刺，造成林右頸動脈遭刺穿，當場倒地傷亡，曾隨後清洗凶刀逃離，當晚在龜山區落網；法醫相驗發現，林女身上有25處刀傷，傷口最深處達9.5公分，肝臟、氣管也遭刺穿，檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

桃園地院今開庭，曾否認殺人，辯稱起初發現林女和別的男子合照時，自己很開心，也抱持祝福對方想法，後來是發現自己家出現男子的衣服，懷疑林帶男人回家才發火，且當天是林約他出面說要還錢，因為是私人事情才到後面餐廳談判。

曾還說，對於林女出軌他已原諒，他還說「妳已有好的對象，我祝福妳」，但林仍糾纏不願意分手，最後又起糾紛才拿剪刀嚇她，自己把1把剪刀拆成2半，左右手各持半片，只刺林左小腿一刀就沒再動手。

但法官質疑林女身上為何多處刀傷，曾辯稱，是林握住他刀刃，自己起身時重心不穩跌倒，林因此順手刺到自己左側脖子，他還幫忙拔出，血就濺到他褲子，林最後還說了句「對不起」。但法官當庭勘驗監視器、相驗照等，發現林女左頸根本沒傷，曾只說「我不知道」。

曾最後還聲稱，他很愛林女「疼她都來不及了」、「根本捨不得罵她」，僅坦承刺她左小腿傷害，否認殺人；對此，林的姊姊痛批，根本無法接受曾的說法，心中滿是憤怒、悲痛，要求法院從重量刑，至少判無期徒刑。

曾男作案用的剪刀。圖／報系資料照
曾男作案用的剪刀。圖／報系資料照
曾姓凶嫌。圖／報系資料照
曾姓凶嫌。圖／報系資料照

殺人 桃園 出軌

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