軍人花5萬向同袍買槍打死女友 檢訊後依殺人罪起訴

梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，日前向軍中同袍購買改造手槍，6月16日攜槍彈從台北搭車南下，到嘉義縣水上鄉找王女談判，並掏槍擊中王女胸口，王女送醫不治；警方將梁逮捕後，檢訊後依殺人等罪嫌起訴，並請院方從重處刑。

檢方調查，22歲梁男在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往，雙方發生感情糾紛，梁男要求復和遭拒；今年5月底以5萬元向軍中秦姓同袍購買改造手槍後，6月16日梁從台北搭客運南下，再轉搭計程車，傍晚抵達水上鄉柳鄉村王女阿姨家，要王女出來談判。

梁男當天在胸前包包藏放改造槍彈，他要求復合再度遭拒，隨即掏出改造手槍朝王女槍擊，一槍命中心窩；王女表兄妹發現，表兄衝上前壓制梁男，王女外婆報警，王女因胸部遭槍傷，到院前無生命跡象，搶救到晚間6時許宣告不治。