快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍人花5萬向同袍買槍打死女友 檢訊後依殺人罪起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，日前向軍中同袍購買改造手槍，6月16日攜槍彈從台北搭車南下，到嘉義縣水上鄉找王女談判，並掏槍擊中王女胸口，王女送醫不治；警方將梁逮捕後，檢訊後依殺人等罪嫌起訴，並請院方從重處刑。

檢方調查，22歲梁男在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往，雙方發生感情糾紛，梁男要求復和遭拒；今年5月底以5萬元向軍中秦姓同袍購買改造手槍後，6月16日梁從台北搭客運南下，再轉搭計程車，傍晚抵達水上鄉柳鄉村王女阿姨家，要王女出來談判。

梁男當天在胸前包包藏放改造槍彈，他要求復合再度遭拒，隨即掏出改造手槍朝王女槍擊，一槍命中心窩；王女表兄妹發現，表兄衝上前壓制梁男，王女外婆報警，王女因胸部遭槍傷，到院前無生命跡象，搶救到晚間6時許宣告不治。

檢察官指出表示，梁男軍中秦姓同袍，依違反槍砲彈藥管制條例另案偵辦，梁男攜槍專程南下，只因私人因素持槍殺害女友，涉犯殺人罪，及未經許可持有具殺傷力之非制式手槍罪嫌，所生危害甚鉅，請求法官從重處刑。

梁姓義務役軍人（左）日前攜帶手槍到嘉義，開槍打死王姓前女友，檢察官偵查終結依殺人罪起訴。記者卜敏正／翻攝
梁姓義務役軍人（左）日前攜帶手槍到嘉義，開槍打死王姓前女友，檢察官偵查終結依殺人罪起訴。記者卜敏正／翻攝

槍擊 殺人 計程車

延伸閱讀

軍人涉向同袍購槍射殺前女友 檢依殺人罪嫌起訴

暖男從美國「幫女友點外送」 網友惡搞結局：怕被綠？

提到女友害羞了！李光洙甜曝約會李善彬「過得很好」

麟洋原地結婚無望？李洋IG狂寵女友 網全點頭「好男友認證」

相關新聞

軍人花5萬向同袍買槍打死女友 檢訊後依殺人罪起訴

梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，日前向軍中同袍購買改造手槍，6月16日攜槍彈從台北搭車南下，到嘉義縣水上鄉找王女...

剪刀刺穿女友臉、氣管害斃命 狠男扯：我疼她都來不及

桃園曾姓男子懷疑林姓女友出軌，涉嫌持剪刀刺穿她臉頰，連肝臟、氣管都遭被刺破，林女倒臥血泊慘死，曾被依家暴殺人罪嫌起訴；法...

隨身紙袋內百餘包新興毒品 男遇警心虛跑反露餡

李姓男子昨天拿著紙袋內裝價值數十萬元的新興毒品，沒想到東光路撞見巡邏車，他因心虛躲進巷內反而引發員警疑尾隨，盤查發現百餘...

桃園男駕車持毒逃逸 開門跳車後一路狂奔仍被逮

桃園市警方昨天下午發現一輛轎車違規行駛機車道，原要上前攔停勸導，轎車卻突然加速逃逸，男駕駛為躲避查緝，情急之下竟沒等車停...

影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」

40歲的郭姓男子被檢舉涉嫌販賣槍械，警方蒐證時卻發現郭男疑在工廠製毒。昨天搜索逮捕郭男等7人，查扣安非他命數包及製造毒品...

要養雞或種菜不同意見 老農殺友判重刑還賠償

台中市東勢區許姓老農與多年好友張男，去年同在農地工作，許想要種菜、張要養雞，兩人發生嚴重口角，許持鎌刀追續追砍張11刀致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。