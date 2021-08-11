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隨身紙袋內百餘包新興毒品 男遇警心虛跑反露餡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

李姓男子昨天拿著紙袋內裝價值數十萬元的新興毒品，沒想到東光路撞見巡邏車，他因心虛躲進巷內反而引發員警疑尾隨，盤查發現百餘包毒品咖啡包、新興毒品卡西酮、哈密瓜錠、一粒眠等，警方訊後依違反毒品危害防制條例將李男移送法辦，懷疑販毒，全力追查幕後來源

市警第二分局東光派出所巡佐高宸謙、警員陳恩豪，昨天中午執行巡邏勤務，在東光路發現李姓男子（29歲）行跡鬼祟，原本是在路上走著，一看到員警就躲入路旁住宅車庫內，反而引起員警起疑，尾隨進入。

員警立即上前查看並實施盤查，過程中屋主聽聞聲響前來查看，並表示不認識李姓男子，警方發現李男神色有異，眼睛一看看紙袋，員警檢視紙袋，發現有大量毒品咖啡包等違禁物，清點後毒品咖啡包百餘包、合成卡西酮、哈密瓜錠及一粒眠等新興毒品。

警方調查，紙袋內多為新興毒品，其中哈密瓜錠混合各種毒品並加哈密瓜味，引誘青少年吸食，還有卡西酮等，懷疑有毒品前科李男要販售圖利。

警方呼籲，吸食毒品害人害己，請民眾千萬不要輕易嘗試。同時，鑒於正值暑假期間，請家長們多多關心青少年的作息，以免受同儕影響，誤入歧途。

手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝
手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝
手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝
手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝
手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝
手捧百餘新興毒品咖啡包、哈密瓜錠，遇警心虛跑反露餡。記者游明煌／翻攝

毒品 咖啡

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