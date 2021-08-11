桃園男駕車持毒逃逸 開門跳車後一路狂奔仍被逮

桃園市警方昨天下午發現一輛轎車違規行駛機車道，原要上前攔停勸導，轎車卻突然加速逃逸，男駕駛為躲避查緝，情急之下竟沒等車停好就開門跳車逃逸，狂奔途中還將一個小盒子丟入鄰家社區，但最後因逃入死巷被員警逮個正著，並查出盒內裝有安非他命，全案依毒品罪嫌移送法辦。

桃園警分局員警昨天下午1時許執行巡邏勤務，在文中路上看見一輛白色轎車違規行駛機車道，正當要上前攔停勸導時，轎車突然加速右轉進國豐三街逃逸，員警見狀馬上緊跟其後。

翁姓男駕駛（42歲）見員警在後方追趕，又再度左急轉進入一條小巷，不料這次卻是死巷一條，情急之下竟不顧車輛還在行駛，便開門跳車逃逸，導致轎車持續往前滑行，撞到路邊另一輛車才停下。

翁男一路狂奔，並將隨身的一枚黑色小盒子丟到社區花園中，但因為道路盡頭是一處社區，最後在社區鐵門前被員警逮個正著，小盒子後來也被找出，裡面裝了二級毒品安非他命2小包，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。