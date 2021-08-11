凝聚社區安全意識 安平員警和社區主委視訊

台南市安平區大樓林立，層層高牆築起，無形間減少住戶間互動機會，許多犯罪藏身水泥叢林，成為治安隱憂。台南南市警四分局昨晚8點與轄區社區大樓主委、管理員、警勤區與里長等人實施視訊座談，分享最近犯罪被害個案，有效維護住家安全。

視訊中藉由今年110報案及查獲案件犯罪型態分析，發現治安顧慮分子容易隱身在出租戶數多、較難有效掌握居住人口大樓，形成社區治安毒瘤，大樓管理與門禁鬆散或輕忽而導致引發治安問題。

報案類型大多以吵雜、打架、出入分子複雜、賭博、毒品、因大樓出入門管理不善而讓陌生人進入甚至自殺等型態，警方提醒應重視大樓管理與門禁關懷措施，勿讓非住戶者隨意進入而造成安全破口。

警方說，會中教導各大樓就硬體部分強化監視錄影設備、增加照明設備，提升犯罪監控能力，軟體部分落實出入管理、加入安平警好讚等友善通報網或透過呼籲大樓住戶遵守公約，達到犯罪預防作用，杜絕不法份子入侵家園。