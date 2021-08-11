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凝聚社區安全意識 安平員警和社區主委視訊

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區大樓林立，層層高牆築起，無形間減少住戶間互動機會，許多犯罪藏身水泥叢林，成為治安隱憂。台南南市警四分局昨晚8點與轄區社區大樓主委、管理員、警勤區與里長等人實施視訊座談，分享最近犯罪被害個案，有效維護住家安全。

視訊中藉由今年110報案及查獲案件犯罪型態分析，發現治安顧慮分子容易隱身在出租戶數多、較難有效掌握居住人口大樓，形成社區治安毒瘤，大樓管理與門禁鬆散或輕忽而導致引發治安問題。

報案類型大多以吵雜、打架、出入分子複雜、賭博毒品、因大樓出入門管理不善而讓陌生人進入甚至自殺等型態，警方提醒應重視大樓管理與門禁關懷措施，勿讓非住戶者隨意進入而造成安全破口。

警方說，會中教導各大樓就硬體部分強化監視錄影設備、增加照明設備，提升犯罪監控能力，軟體部分落實出入管理、加入安平警好讚等友善通報網或透過呼籲大樓住戶遵守公約，達到犯罪預防作用，杜絕不法份子入侵家園。

分局長甘炎民說，犯罪型態隨住居型態多變，居民間守望相助的方式也要隨著改變，警方主動結合大樓管委會及保全系統，杜絕犯罪情事入侵、掃蕩隱身大樓治安顧慮分子，警民合作，打造安平成為宜居社區。

關心治安兼顧防疫，台南市警四分局和社區管委會主委視訊，分析 犯罪型態。圖／台南市警四分局提供
關心治安兼顧防疫，台南市警四分局和社區管委會主委視訊，分析 犯罪型態。圖／台南市警四分局提供
為維護社區大樓安全，台南市警四分局和社區管委會主委視訊，分享治安狀況。圖／台南市警四分局提供
為維護社區大樓安全，台南市警四分局和社區管委會主委視訊，分享治安狀況。圖／台南市警四分局提供

賭博 毒品 保全

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