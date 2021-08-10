快訊

罷免案第一階段門檻達標 林昶佐回應了

疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

40歲的郭姓男子被檢舉涉嫌販賣槍械，警方蒐證時卻發現郭男疑在工廠製毒。昨天搜索逮捕郭男等7人，查扣安非他命數包及製造毒品原料跟工具，還發現嫌犯為求毒品品質特別製作的「製毒筆記」。詢後將郭男等人依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

中和警方指出，接獲情報一名郭男涉嫌販賣槍械，經過1個月的蒐證，發現他經常出入新北市林口山區的工廠，工廠內的人形跡可疑，疑似為製毒工廠。

警方報請新北地方檢察署檢察官陳詩詩指揮偵辦，昨日晚間七點半，中和警與新北市保安大隊（霹靂小組）趁天色甫暗，前往該工廠搜索。

郭男等人見警方到場四處逃竄，更有犯嫌從二樓鐵皮屋跳下，仍被警方制伏。現場共有郭男（40歲）、林男（47歲）、徐男（62歲）、黃男（45歲）、張男（35歲）、賴男（34歲）、陳男（62歲）等7人。

警方在工廠二樓房間發現大批製毒原料及PID溫控機、真空機、燒杯等物品。現場還發現手寫的「製毒筆記」，據了解，郭男為確保毒品品質特地製作「製毒筆記」，數張A4紙上滿滿手寫字，詳列毒品原料、成分，以及各種注意事項。警方詢後，將郭男等人依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

郭嫌為求毒品的品質，手寫數張「製毒筆記」，詳列毒品原料、成分，以及各種注意事項。記者王怡蓁／翻攝
郭嫌為求毒品的品質，手寫數張「製毒筆記」，詳列毒品原料、成分，以及各種注意事項。記者王怡蓁／翻攝
警方在製毒工廠查獲大批製毒原料及PID溫控機、真空機、燒杯等物品。記者王怡蓁／翻攝
警方在製毒工廠查獲大批製毒原料及PID溫控機、真空機、燒杯等物品。記者王怡蓁／翻攝

毒品 林口

延伸閱讀

消費場所公共意外責任險 新北111年起提高額度

8月10日疫情懶人卡／今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡

第二屆「新北永續未來學院」 邀學員論零碳願景贏綠點

今確診3例全在新北 最新足跡涵蓋新莊、永和

相關新聞

影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」

40歲的郭姓男子被檢舉涉嫌販賣槍械，警方蒐證時卻發現郭男疑在工廠製毒。昨天搜索逮捕郭男等7人，查扣安非他命數包及製造毒品...

要養雞或種菜不同意見 老農殺友判重刑還賠償

台中市東勢區許姓老農與多年好友張男，去年同在農地工作，許想要種菜、張要養雞，兩人發生嚴重口角，許持鎌刀追續追砍張11刀致...

高雄海關防疫期間查緝不鬆懈 緝獲大陸私菸逾50萬包

高雄海關疫情二級警戒期間查緝走私不鬆懈，今（10）日宣布，在無密報的情況下，9日緝獲轉口未稅菸品櫃，私菸總計約1,000...

影／隨身帶三把槍！黑幫成員負責管槍彈 新北警跟監逮人

警方獲報，22歲的王姓男子疑似為竹聯幫成員，負責保管槍彈，經常更換藏匿地點，躲避警方查緝。警方經一段時間跟監，今清晨在新...

影／環保犯罪集團牟利逾5千萬 南警逮17人還查獲槍毒

台南市刑大隊偵辦以王姓男子等人為首環保犯罪集團，擅自於官田區私有土地內，違法經營廢棄物掩埋場牟利逾5000萬元，更侵占他...

毒咖啡包太常被抓 首見「膠原蛋白」新包裝警及時攔獲

近年新興毒品「毒咖啡包」，在警方嚴厲掃蕩下市面又出現變體。刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心追查王姓槍炮通緝犯，日前至王男台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。