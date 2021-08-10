影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」

40歲的郭姓男子被檢舉涉嫌販賣槍械，警方蒐證時卻發現郭男疑在工廠製毒。昨天搜索逮捕郭男等7人，查扣安非他命數包及製造毒品原料跟工具，還發現嫌犯為求毒品品質特別製作的「製毒筆記」。詢後將郭男等人依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

中和警方指出，接獲情報一名郭男涉嫌販賣槍械，經過1個月的蒐證，發現他經常出入新北市林口山區的工廠，工廠內的人形跡可疑，疑似為製毒工廠。

警方報請新北地方檢察署檢察官陳詩詩指揮偵辦，昨日晚間七點半，中和警與新北市保安大隊（霹靂小組）趁天色甫暗，前往該工廠搜索。

郭男等人見警方到場四處逃竄，更有犯嫌從二樓鐵皮屋跳下，仍被警方制伏。現場共有郭男（40歲）、林男（47歲）、徐男（62歲）、黃男（45歲）、張男（35歲）、賴男（34歲）、陳男（62歲）等7人。