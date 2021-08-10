聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」
40歲的郭姓男子被檢舉涉嫌販賣槍械，警方蒐證時卻發現郭男疑在工廠製毒。昨天搜索逮捕郭男等7人，查扣安非他命數包及製造毒品原料跟工具，還發現嫌犯為求毒品品質特別製作的「製毒筆記」。詢後將郭男等人依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。
中和警方指出，接獲情報一名郭男涉嫌販賣槍械，經過1個月的蒐證，發現他經常出入新北市林口山區的工廠，工廠內的人形跡可疑，疑似為製毒工廠。
警方報請新北地方檢察署檢察官陳詩詩指揮偵辦，昨日晚間七點半，中和警與新北市保安大隊（霹靂小組）趁天色甫暗，前往該工廠搜索。
郭男等人見警方到場四處逃竄，更有犯嫌從二樓鐵皮屋跳下，仍被警方制伏。現場共有郭男（40歲）、林男（47歲）、徐男（62歲）、黃男（45歲）、張男（35歲）、賴男（34歲）、陳男（62歲）等7人。
警方在工廠二樓房間發現大批製毒原料及PID溫控機、真空機、燒杯等物品。現場還發現手寫的「製毒筆記」，據了解，郭男為確保毒品品質特地製作「製毒筆記」，數張A4紙上滿滿手寫字，詳列毒品原料、成分，以及各種注意事項。警方詢後，將郭男等人依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言