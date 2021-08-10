高檢署：後疫情時代毒郵包增 加強查驗快遞貨物
高檢署今天公布COVID-19疫情影響毒品走私案件分析，指出後疫情時代查獲利用快遞、郵包夾藏毒品走私案件有增多趨勢，將督導緝毒機關加強查驗快遞貨物、提高貨櫃抽驗率。
台灣高等檢察署今天發行8月電子報，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的毒品走私案件進行分析，發現疫情改變民眾消費方式，過去常見的人體夾帶毒品走私案也減少，毒品施用者並逐漸轉為在家或私人場所施用，或以網路訂購等方式減少風險。
高檢署指出，關務署提供的數據顯示，民國108年查獲利用快遞、郵包夾藏毒品共計362件、1052.5公斤，109年查獲465件、2983.8公斤，足見後疫情時代利用快遞、郵包夾藏毒品走私案件確有增多趨勢。
此外，高檢署也發現，快遞、郵包夾藏毒品以大麻為大宗，大麻植栽場也有增多趨勢，自109年10月至110年3月約半年時間，緝毒單位先後在南投、新竹、嘉義地區查獲大規模大麻植栽場，各緝毒單位應持續關注大麻類毒品企業化栽種、銷售等問題。
高檢署指出，因應最新毒品犯罪趨勢，高檢署採取的策進作為包括持續針對貨櫃、漁船走私加強查緝，針對高風險地區的進口郵包、快遞貨物，應落實郵包逐件過X光儀，並運用緝毒犬協助，尤其空運快遞貨物更應逐件透過X光儀檢，以及加強查驗快遞貨物、提高貨櫃抽驗率。
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