影／隨身帶三把槍！黑幫成員負責管槍彈 新北警跟監逮人

警方獲報，22歲的王姓男子疑似為竹聯幫成員，負責保管槍彈，經常更換藏匿地點，躲避警方查緝。警方經一段時間跟監，今清晨在新莊四維路發現王男用來藏放槍彈的機車，並守在現場埋伏，王男一出現，警方上前盤查，在隨身包發現1把改造手槍，機車置物箱內2把，子彈27顆，全案依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。

新北市刑大指出，日前獲報王男擁槍自重，疑為竹聯幫成員，負責保管槍械，槍枝均藏於機車內，以方便隨時支援幫派火拼用。王男為規避警方查緝，經常更換藏匿槍枝處所。

警方連日跟監蒐證，掌握槍枝藏匿地點。今日清晨在新北市新莊區四維路找到疑為藏放槍枝機車停放於路旁，警方便在現場埋伏。