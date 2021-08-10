影／隨身帶三把槍！黑幫成員負責管槍彈 新北警跟監逮人
警方獲報，22歲的王姓男子疑似為竹聯幫成員，負責保管槍彈，經常更換藏匿地點，躲避警方查緝。警方經一段時間跟監，今清晨在新莊四維路發現王男用來藏放槍彈的機車，並守在現場埋伏，王男一出現，警方上前盤查，在隨身包發現1把改造手槍，機車置物箱內2把，子彈27顆，全案依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。
新北市刑大指出，日前獲報王男擁槍自重，疑為竹聯幫成員，負責保管槍械，槍枝均藏於機車內，以方便隨時支援幫派火拼用。王男為規避警方查緝，經常更換藏匿槍枝處所。
警方連日跟監蒐證，掌握槍枝藏匿地點。今日清晨在新北市新莊區四維路找到疑為藏放槍枝機車停放於路旁，警方便在現場埋伏。
不久，王男現身，準備發動機車，警方見狀立即趨前盤查，王男突然見到警方出現，一臉錯愕。警方先在他的隨身包內查獲改造手槍1枝，隨後在機車置物箱查獲2枝改造手槍以及子彈27顆，全案依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。
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