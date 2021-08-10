快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

影／隨身帶三把槍！黑幫成員負責管槍彈 新北警跟監逮人

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

警方獲報，22歲的王姓男子疑似為竹聯幫成員，負責保管槍彈，經常更換藏匿地點，躲避警方查緝。警方經一段時間跟監，今清晨在新莊四維路發現王男用來藏放槍彈的機車，並守在現場埋伏，王男一出現，警方上前盤查，在隨身包發現1把改造手槍，機車置物箱內2把，子彈27顆，全案依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。

新北市刑大指出，日前獲報王男擁槍自重，疑為竹聯幫成員，負責保管槍械，槍枝均藏於機車內，以方便隨時支援幫派火拼用。王男為規避警方查緝，經常更換藏匿槍枝處所。

警方連日跟監蒐證，掌握槍枝藏匿地點。今日清晨在新北市新莊區四維路找到疑為藏放槍枝機車停放於路旁，警方便在現場埋伏。

不久，王男現身，準備發動機車，警方見狀立即趨前盤查，王男突然見到警方出現，一臉錯愕。警方先在他的隨身包內查獲改造手槍1枝，隨後在機車置物箱查獲2枝改造手槍以及子彈27顆，全案依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。

王男將依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。記者王怡蓁／翻攝
王男將依槍炮彈藥管制條例移送新北檢偵辦。記者王怡蓁／翻攝
王姓男子疑為竹聯幫成員，負責保管槍械，並不斷更換藏匿地點。記者王怡蓁／翻攝
王姓男子疑為竹聯幫成員，負責保管槍械，並不斷更換藏匿地點。記者王怡蓁／翻攝
警方查獲王男藏匿的三把改造手槍及子彈。記者王怡蓁／翻攝
警方查獲王男藏匿的三把改造手槍及子彈。記者王怡蓁／翻攝

槍枝 竹聯幫

延伸閱讀

疫情趨緩恢復役男徵集 新北8月近1400人入營

防疫優先下恢復徵集 新北本月將送千名役男入營

大型車注意！　新北交通大執法起跑 台64線周邊拒過磅罰9萬

相關新聞

要養雞或種菜不同意見 老農殺友判重刑還賠償

台中市東勢區許姓老農與多年好友張男，去年同在農地工作，許想要種菜、張要養雞，兩人發生嚴重口角，許持鎌刀追續追砍張11刀致...

高雄海關防疫期間查緝不鬆懈 緝獲大陸私菸逾50萬包

高雄海關疫情二級警戒期間查緝走私不鬆懈，今（10）日宣布，在無密報的情況下，9日緝獲轉口未稅菸品櫃，私菸總計約1,000...

影／隨身帶三把槍！黑幫成員負責管槍彈 新北警跟監逮人

警方獲報，22歲的王姓男子疑似為竹聯幫成員，負責保管槍彈，經常更換藏匿地點，躲避警方查緝。警方經一段時間跟監，今清晨在新...

環保犯罪集團牟利逾5千萬 南警逮17人還查獲槍毒

台南市刑大隊偵辦以王姓男子等人為首環保犯罪集團，擅自於官田區私有土地內，違法經營廢棄物掩埋場牟利逾5000萬元，更侵占他...

毒咖啡包太常被抓 首見「膠原蛋白」新包裝警及時攔獲

近年新興毒品「毒咖啡包」，在警方嚴厲掃蕩下市面又出現變體。刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心追查王姓槍炮通緝犯，日前至王男台南...

影／毒蟲偷車拒捕 闖紅燈撞飛無辜騎士竟棄車逃逸

29歲劉姓男子昨晚偷車被警方鳴笛追趕，為逃避追緝沿路狂飆，結果闖紅燈撞飛許姓機車騎士後竟棄車逃逸。警方追逐數百公尺後順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。