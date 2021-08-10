環保犯罪集團牟利逾5千萬 南警逮17人還查獲槍毒

台南市刑大隊偵辦以王姓男子等人為首環保犯罪集團，擅自於官田區私有土地內，違法經營廢棄物掩埋場牟利逾5000萬元，更侵占他人土地威脅地主不得聲張，檢警經9波偵辦逮捕17人，查扣改造槍械，其中14人遭收押，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲、毒品、廢棄物清理法等罪嫌案移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大偵五隊說，65歲王嫌等人未依法領有廢棄物清除、處理許可文件，私自於官田區私有土地內違法經營廢棄物掩埋場，為掩人耳目，常利用深夜作業，掩埋場周邊另有員工負責把風，管制出入，進入場內傾倒廢棄物車輛，依噸數及廢棄物種類不同，收取4萬至6萬元不等金額。

警方長期蒐證調查發現，該集團分工精細，掩埋場周邊把風、場內作業人員、清運司機、仲介業者等均有專責人員負責，王嫌並提供毒品給集團成員作為工作報酬，甚至占用周邊其他私有土地及國有地，作為其非法掩埋場，並恐嚇周邊遭占用地主不得聲張，行徑非常囂張。

全案經報台南地檢署指揮偵辦，並法院搜索票、拘票，兵分多路分別在台南、高雄、台中市等縣市進行調查，從今年5月至上月底陸續進行9波搜索及拘提行動，拘提犯王嫌等17人到案，查扣作案各式車輛及機具10台（估價金額約1200萬元），另於王姓主嫌住處搜索查扣非制式手槍3支、海洛因毒品1.7公克、開山刀等，