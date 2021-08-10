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毒咖啡包太常被抓 首見「膠原蛋白」新包裝警及時攔獲

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

近年新興毒品「毒咖啡包」，在警方嚴厲掃蕩下市面又出現變體。刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心追查王姓槍炮通緝犯，日前至王男台南住處逮人同時破獲毒品分裝廠，警方在住處找到大批以日文寫著「膠原蛋白」的包裝品，化驗成分竟為毒咖啡常見的成分「喵喵」，王嫌等人企圖以無害包裝掩人耳目流入市面，辦案人員憂心若毒咖啡出現「變體」，恐增加往後查緝難度，所幸這批成品流入市面前被警方攔截。

24歲的王姓男子，2019年2月涉入台南市安平區一起槍擊案件，當時王男夥同10人持改造槍枝，近距離朝仇家車輛開槍，導致2人中槍受傷；王嫌等人分別依殺人未遂、教唆頂替等罪，被高等法院台南分院判7年3月至5年5月不等徒刑。

王嫌後來因他案判刑定讞未到監，被台南地檢署發布通緝，南打刑警深入追查，日前鎖定王嫌在台南出沒處所，會同台南市警方圍捕，順利將王嫌制伏。

當時王嫌與27歲陳姓、21歲許姓男子同車返回住所，警方追捕王嫌時，發現同車負責租屋的陳男、許男神情緊張，住處還有人爬上屋頂躲藏，懷疑屋內事有蹊蹺，兩嫌見躲不過，同意警方進屋搜索，一進屋內赫見大批「膠原蛋白」包裝品散落各處。

警方調查，這批形似保養品的包裝物，外包裝以日文字體寫「膠原蛋白」，由於屋內還查獲果汁粉、奶茶粉及分裝機、封口機等物，懷疑「膠原蛋白」內容物不明，經化驗成分，確定為毒咖啡包常見的成分「喵喵」。

清查屋內咖啡成品，至少有萬餘包、每包毛重約5公克「膠原蛋白」等待出貨，還有大批混摻包裝的原料等，所幸這批毒品尚未流入市面，就被查緝員警順利攔截。

據悉，由於近年毒咖啡包被警方嚴加掃蕩，常見的小惡魔外包裝太容易被員警辨識，王嫌等人才研究用類似於化妝品的包裝，來躲避警方追查；由於「膠原蛋白」包裝字體新潮，若沒化驗成分，與一般化妝品包裝無異，長期偵辦毒品的刑事人員，也是首見毒咖啡已經出現變體包裝，若流入市面，恐增加往後查緝難度。

王嫌除涉入台南安平區槍擊案外，還有另案槍砲、藏匿人犯、偽證案被判刑2年5個月定讞，警方逮捕後隨即發監執行；住處內的陳姓、許姓犯嫌，則被台南地檢署依毒品危害防制條例，向法院聲押獲准，另通知兩名涉案的許姓、楊姓男子到案，兩人訊後請回。

刑事局南部打擊犯罪中心追查王姓槍擊要犯，在王嫌屋內查扣大批完成包裝的「膠原蛋白」等毒品。圖／讀者提供
刑事局南部打擊犯罪中心追查王姓槍擊要犯，在王嫌屋內查扣大批完成包裝的「膠原蛋白」等毒品。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，還有大批分裝工具，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供
警方在王嫌租屋處查扣大批已完成包裝，準備出貨的「膠原蛋白」毒品，清查每包毛重約5公克，至少萬餘包，還有大批分裝工具，若流入市面後果不堪設想。圖／讀者提供

咖啡 膠原蛋白 毒品

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