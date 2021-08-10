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影／毒蟲偷車拒捕 闖紅燈撞飛無辜騎士竟棄車逃逸

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

29歲劉姓男子昨晚偷車被警方鳴笛追趕，為逃避追緝沿路狂飆，結果闖紅燈撞飛許姓機車騎士後竟棄車逃逸。警方追逐數百公尺後順利將人逮捕，並在劉男身上起獲二級毒品安非他命。許姓騎士送醫後所幸無生命危險。

據了解，中壢警方昨晚6點多接獲民眾報案，稱車遭竊，警方晚上9點巡邏行經大園區華興路上發現該部失竊車輛，經員警確認後立即開啟警示燈鳴警報器尾隨在後。

過程中，劉男為逃避警方追緝加速狂飆，行經大園華興路、和平西路口時因闖紅燈與許姓機車騎士發生碰撞，機車被巨大衝力撞得零件噴飛人落地，劉男隨後棄車逃逸。

警方立即查看騎士傷況並通繼續攔捕劉男，並在他身上起獲安非他命，全案依毒品、竊盜、過失傷害及公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

29歲劉姓男子昨晚偷車被警方鳴笛追趕，劉男為逃避追緝沿路狂飆，結果闖紅燈撞飛許姓重機騎士後竟棄車逃逸。記者朱冠諭／翻攝
29歲劉姓男子昨晚偷車被警方鳴笛追趕，劉男為逃避追緝沿路狂飆，結果闖紅燈撞飛許姓重機騎士後竟棄車逃逸。記者朱冠諭／翻攝

機車騎士 毒品

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