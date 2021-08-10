七期豪宅玻璃遭槍擊警以「毀損」辦？警：排除火藥造成

台中市黃姓網友昨晚在臉書社團發文，指出友人位於西屯區七期的豪宅主臥，遭不明人士「槍擊」，主臥玻璃留下一個圓形裂痕，不過質疑警方只以「毀損罪」偵辦，而非槍砲或恐嚇罪，指控警方沒抓到嫌疑人，大案小報，台中市第六警分局今澄清，經鑑識小組鑑定後，玻璃成圓形碎裂痕跡，但未貫穿，初步排除火藥造成，已成立專案小組，積極追查中。

台中市第六警分局表示，有關黃姓網友昨晚在臉書社團「爆料公社」的指控，需要提出澄清，全案是8日晚間10時許獲報，西屯區市政北一路某大樓9樓住戶窗戶疑遭人惡意破壞，警方立即出動鑑識小組到場採證。

經鑑識小組檢視，遭破壞的玻璃呈圓形碎裂痕跡，未貫穿該面玻璃，圓形凹痕大小與彈珠相似，初步排除為火藥子彈造成。

第六警分局強調，全案已成立專案小組積極追查中，查獲後會測試作案槍枝是否具有殺傷力，如擊發動能超過20焦耳，則依槍砲彈藥刀械管制條例嚴辦。

第六分局分局長吳耀南呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不允許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活環境為先。