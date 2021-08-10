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台中大安海岸有偷渡客上岸？民眾恐慌海巡追查中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中大安海岸傳出有偷渡客上岸，海巡署發現不名快艇，船上有大陸物品。圖／民眾提供
台中大安海岸傳出有偷渡客上岸，海巡署發現不名快艇，船上有大陸物品。圖／民眾提供

台中大安海岸昨天傳出有偷渡客上岸，海巡接到報案，發現岸邊有一艘不名快艇，船上有救生衣和大陸民生物資與水，台中警方協助追查中，目前未確定有無偷渡客，但已引起地方恐慌。

大安民眾說，聽說昨天早上有偷渡客在大安海岸上岸，昨天一整天都看到海巡署巡邏，設臨檢站，感覺很緊張，海巡署表示，此案目前仍在偵辦中，不便說明，目前還沒確定是否有偷渡客上岸；據了解，海巡署在大安海岸發現可疑快艇，船上有救生衣，印上大陸簡體字，還有大陸民生物資與水，目前仍在追查快艇來源。

台中市大甲警分局昨天協助調查，提供大安分駐所和沿途路口監視器畫面供海巡署參考，目前未發現可疑人物，無法確定有無偷渡客上岸。

偷渡客消息會引起地方恐慌，因為今年4月30日晚上，大陸33歲周姓男子被發現躺在台中港碼頭堤防上，他說駕駛橡皮艇在海上航行十多小時，從福建一路暢行，到台灣人生地不熟，唯一願望是有合法身分，可正常生活。

海巡署帶他回單位檢疫隔離，由台中港警總隊調查並報請檢察官偵辦這起罕見的橡皮艇偷渡案，警方表示，周男身上無證件，只有100元人民幣，他自稱在大陸無業，從淘寶網買一台陸製的橡皮艇，外掛舷外機，以汽油為動力來源，共花費1萬6000元人民幣，報案者說，大陸人可以從對岸暢行無阻開船到台灣，不可思議，很誇張。

他自稱是四川人，想到台灣追求更好的生活環境，4月30日早上，從大陸福建省石獅市開這艘橡皮艇，當晚達台中港新堤附近，他上岸後爬到堤防，因不知身在何處，他向在附近的工人求助，才知已到台灣。

台中大安海岸傳出有偷渡客上岸，民眾緊張。圖／取自臉書
台中大安海岸傳出有偷渡客上岸，民眾緊張。圖／取自臉書

海巡署 偷渡 福建

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