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褲襠一包白色粉末引盤查 他襲警落跑仍被逮
44歲陳男今天凌晨1時許在新北市新莊區後港一路上因形跡可疑被警方攔查，未料陳男拔腿就跑，員警欲阻擋還被倒推一把，最後警方呼叫線上支援才順利逮捕陳男，警方搜查後未發現違禁品，詢後依妨害公務罪嫌移送。
據了解，陳有多項毒品前科，凌晨1時許他步行經過後港一路一間超商時，因形跡可疑加上被警方攔下詢問，陳男支吾其詞，褲襠還露出疑似毒品的白色粉末，員警便向陳男要求「違禁品交出來」，陳卻趁隙推倒員警後拔腿狂奔，還沿途丟棄白色不明粉末。
被推倒的員警立即以無線電呼喊支援，警方搜查10分鐘後，發現陳男又回到超商，疑似是想找回丟棄的白色不明粉末，未料卻被員警逮個正著，經搜查後未在陳身上發現違禁品，他供稱白色粉末是壯陽藥，因成分不明，加上有多項毒品前科，才會害怕被逮逃跑，警詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署。
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