聽新聞
test
0:00 / 0:00
22歲男要對「陳時鐘」開槍堅不刪文 恐嚇危害安全罪送辦
桃園市大園區22歲葉姓男子在社群軟體上發布「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」等激進言論，遭警方通知到案說明，男子坦承犯行但仍未刪文，全案依恐嚇危害安全罪送辦。
大園分局偵查隊副隊長林毅閔晚間表示，8日下午接獲台中市警局刑事警察大隊通報，居住在桃園市大園區的葉姓男子，在社群軟體上貼文發表危害他人生命安全的激進言論，經分局通知葉男到案說明，葉男坦承犯行，全案依恐嚇危害安全罪送辦。
根據葉男在社群軟體上顯示的資訊顯示，男子從事設計工作，葉男到案後供稱，因為對防疫工作不滿才會發文，雖然葉男寫的是「陳時鐘」，但部分發文搭配的是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的照片，葉男到案說明後仍未刪除IG上的限時動態，甚至持續發文，只是部分貼文隨著時間過去已經消失。
警方表示，日前有媒體接獲民眾爆料，有網友在IG（Instagram）限時動態發布「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」等文字內容，警方在獲報後介入偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言