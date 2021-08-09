22歲男要對「陳時鐘」開槍堅不刪文 恐嚇危害安全罪送辦

桃園市大園區22歲葉姓男子在社群軟體上發布「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」等激進言論，遭警方通知到案說明，男子坦承犯行但仍未刪文，全案依恐嚇危害安全罪送辦。

大園分局偵查隊副隊長林毅閔晚間表示，8日下午接獲台中市警局刑事警察大隊通報，居住在桃園市大園區的葉姓男子，在社群軟體上貼文發表危害他人生命安全的激進言論，經分局通知葉男到案說明，葉男坦承犯行，全案依恐嚇危害安全罪送辦。

根據葉男在社群軟體上顯示的資訊顯示，男子從事設計工作，葉男到案後供稱，因為對防疫工作不滿才會發文，雖然葉男寫的是「陳時鐘」，但部分發文搭配的是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的照片，葉男到案說明後仍未刪除IG上的限時動態，甚至持續發文，只是部分貼文隨著時間過去已經消失。