敗在沒繫安全帶 男第一天當車手就被逮
新北市板橋區一名陳姓男子8日晚間開車行經國光路與漢生西路口，因未繫安全帶遭員警攔查。陳男與員警對談時神色慌張，員警直覺有異，眼尖在他的車內查獲安非他命與吸食器，另起出非本人所有的提款卡，且該提款卡才剛被通報為詐欺集團的警示帳戶。陳男坦承第一天擔任車手，訊後被依毒品罪及詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。
警方指出，八日晚間九點半左右，陳男開車行經國光路與漢生西路口，因未繫安全帶遭員警攔查。陳男與員警對談時神色慌張，且頻頻轉移話題，讓員警直覺有異，眼尖的員警看到他儀表板上疑似有毒品包，陳男坦承為安非他命，主動交出毒品及吸食器。
另外，警方發現陳男的隨身包中有他人的提款卡。陳男坦承第一天擔任車手，他表示，詐騙集團為吸收他為車手，以提款就可以抽成以及可換毒品作為條件。他昨日向詐騙集團上游拿了提款卡後，在桃園提領被害人的金額十多萬元。警方訊後依毒品罪及詐欺罪嫌將他移送地檢署偵辦。
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