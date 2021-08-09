快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／才剛出監 男持美工刀挾行員搶國泰世華銀行

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀進入西屯區國泰世華銀行中港分行，湯先向行員佯稱「要開戶」，隨即趁行員轉身時，拿出美工刀勒住行員脖子，大喊要行搶，其他行員見狀後，趕緊通知警方到場，警方在獲報後7分鐘內到場，隨即在警員勸說下，湯放下美工刀，沒有抵抗讓警方逮捕，湯落網後辯稱，他才剛出監，因為想吃牢飯，所以才犯下此案，全案將依強盜罪方向偵辦。

據查，湯姓男子（48歲）患有思覺失調症，曾在2019年8月間在加油站購買汽油，以寶特瓶裝入後，前往清水慈雲宮，在宮廟大門口縱火，造成廟前大門、側門燃燒，湯因此遭台中地院判刑1年，並在執刑前，令入相當處所，施以監護1年。

據查，湯姓男子戶籍地在沙鹿區，今年8月4日出監後，疑因無法重回社會，加上因為精神疾病的病情，今天下午2時許，持美工刀前往位於西屯區台灣大道、太原路的國泰世華銀行，湯進入銀行後，行員先詢問湯「要辦什麼業務」，湯回稱「要開戶」，隨後趁行員轉身拿相關表格時，湯右手拿出美工刀，並以左手攬住行員的脖子，並稱要「搶劫」。

銀行內的其他員工發現後，趕緊依相關機制通報警方到場，並在場勸說湯冷靜，台中市第六警分局何安所在獲報後的7分鐘內趕赴現場，4名警員進入銀行內後勸說湯放下美工刀，湯也沒有抵抗，將美工刀放在附近的桌子上後，讓警方逮捕。

湯姓男子在落網後，向警方辯稱，他才剛出監，因為沒有辦法生活，所以才會行搶，另外警方也在湯身上發現服用藥物、藥單等證物，初判湯可能所言不虛，全案經調閱銀行內的監視器等跡證後，將依強盜罪移送台中地檢署偵辦。

台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀前往西屯區銀行行搶，警方獲報後7分鐘內到場，湯沒有抵抗，將美工刀放在桌上後，讓警方逮捕。圖／讀者提供
台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀前往西屯區銀行行搶，警方獲報後7分鐘內到場，湯沒有抵抗，將美工刀放在桌上後，讓警方逮捕。圖／讀者提供
台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀前往西屯區銀行行搶，警方獲報後7分鐘內到場，湯沒有抵抗，將美工刀放下後，讓警方逮捕。圖／讀者提供
台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀前往西屯區銀行行搶，警方獲報後7分鐘內到場，湯沒有抵抗，將美工刀放下後，讓警方逮捕。圖／讀者提供

強盜 台中市 搶銀行

延伸閱讀

阿伯懷疑鄰居下毒持棒打人 因精神病獲減刑但需監護2年

看到太陽精神分裂攻擊滑手機路人 稱羈押吃藥「關傻」

穩病情！用抗精神病長效針劑 健保署祭最高1500元獎勵

醫院促思覺失調症打針治療 9月起加發千元獎勵

相關新聞

急回印尼討不到護照 外籍看護凶殘狂割阿嬤脖子

宜蘭一名印尼外籍女看護疑因丈夫要再娶，心急如焚要回去，但護照被扣，昨天深夜竟拿刀割傷受僱者阿嬤的脖子，老人家嚇得嚎啕大哭...

影／才剛出監 男持美工刀挾行員搶國泰世華銀行

台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀進入西屯區國泰世華銀行中港分行，湯先向行員佯稱「要開戶」，隨即趁行員轉身時，拿出美...

獨／台中國泰世華銀行傳搶案 歹徒持美工刀犯案被逮

台中市西屯區的國泰世華銀行中港分行，今天下午2時許傳出有歹徒持刀行搶，警方獲報後已到場將歹徒制服，目前歹徒已被帶回第六警...

外籍看護不滿護照被扣拿刀挾持 兒救出老母報警

宜蘭冬山鄉某民宅昨天半夜發生一名女外籍看護，因不滿雇主罵她不讓她休假，無法回去印尼，竟拿水果刀劃傷她照顧的老阿嬤脖子流血...

欠賭債被同鄉凌虐恐嚇斷指 駐台越南辦事處緊急救援

越南籍阮男借錢賭博，去年欠蔡男等人30萬債務，蔡委託越籍3名男子，挾持被害人至武男租住處，共同圍毆被害人，並恐嚇「如不還...

女友與人喝酒 少年趕來殺了他

十六歲陳姓少女深夜與吳姓少年一群人喝酒，打翻十七歲黃姓男友醋醰，黃找三名友人前往訓斥少女，引發吳等人不滿，雙方在派出所旁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。