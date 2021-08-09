影／才剛出監 男持美工刀挾行員搶國泰世華銀行

台中市湯姓男子今天下午2時許，持美工刀進入西屯區國泰世華銀行中港分行，湯先向行員佯稱「要開戶」，隨即趁行員轉身時，拿出美工刀勒住行員脖子，大喊要行搶，其他行員見狀後，趕緊通知警方到場，警方在獲報後7分鐘內到場，隨即在警員勸說下，湯放下美工刀，沒有抵抗讓警方逮捕，湯落網後辯稱，他才剛出監，因為想吃牢飯，所以才犯下此案，全案將依強盜罪方向偵辦。

據查，湯姓男子（48歲）患有思覺失調症，曾在2019年8月間在加油站購買汽油，以寶特瓶裝入後，前往清水慈雲宮，在宮廟大門口縱火，造成廟前大門、側門燃燒，湯因此遭台中地院判刑1年，並在執刑前，令入相當處所，施以監護1年。

據查，湯姓男子戶籍地在沙鹿區，今年8月4日出監後，疑因無法重回社會，加上因為精神疾病的病情，今天下午2時許，持美工刀前往位於西屯區台灣大道、太原路的國泰世華銀行，湯進入銀行後，行員先詢問湯「要辦什麼業務」，湯回稱「要開戶」，隨後趁行員轉身拿相關表格時，湯右手拿出美工刀，並以左手攬住行員的脖子，並稱要「搶劫」。

銀行內的其他員工發現後，趕緊依相關機制通報警方到場，並在場勸說湯冷靜，台中市第六警分局何安所在獲報後的7分鐘內趕赴現場，4名警員進入銀行內後勸說湯放下美工刀，湯也沒有抵抗，將美工刀放在附近的桌子上後，讓警方逮捕。