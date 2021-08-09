外籍看護不滿護照被扣拿刀挾持 兒救出老母報警

宜蘭冬山鄉某民宅昨天半夜發生一名女外籍看護，因不滿雇主罵她不讓她休假，無法回去印尼，竟拿水果刀劃傷她照顧的老阿嬤脖子流血，甚至強押阿嬤拿鑰匙開門欲索錢財，後來被阿嬤的兒子發現救出老母，報警送辦，檢方依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押獲准。

31歲印尼籍外籍看護普琪向警方供稱，她負責照顧80歲老阿嬤，但雇主家人經常罵她，最近不管她要陪阿嬤出去走走都被拒絕，而她在印尼的先生準備要再婚，她想回去印尼處理，可是護照被扣住，因而心生怨恨。

警方調查，昨天凌晨3點許，阿嬤想上完廁所想再去拿燕麥奶時，這名外籍看護普琪突然跑去廚房拿水果刀，架住阿嬤的脖子要求還給她護照，造成阿嬤的脖子被劃傷流血。

外籍看護還推阿嬤到隔壁的房間拿鑰匙開門，想要拿了錢財之後再離開，因為房門打不開去叫阿嬤的兒子來，兒子看見老母被押制，脖子還流血，嚇得立刻報警。