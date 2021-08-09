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缺錢買海洛因飛車搶劫 高雄男銷贓時被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸，警方鎖定身分後追蹤，進而發現他在前一天又犯下竊盜案，趁他銷贓時將他逮捕，並起出毒品，警詢後依毒品危害防制條例、搶奪罪嫌送辦。

據了解，無業的李男因吸食海洛因，平時又無工作，身無分文下只好鋌而走險，將犯案。本月6日，李男在鳳山區騎著他的黑色機車，在福德街附近，趁紀女（58歲）不注意，由後方搶奪皮包後逃逸，紀女損失手機及現金2100元。

轄區警方鳳山分局獲報後，多方調查鎖定李男涉有重嫌，向檢查官聲請拘票查緝，另發現他在5日時於苓雅區也偷竊手機犯案。

警方合力查緝圍捕下，在6日晚間8點多時，趁李男於前鎮區光華一路上的當鋪銷贓時，將他逮捕，另起獲贓物手機及海洛因0.27公克等證物。

李男供稱，因長期吸毒經濟困頓下犯案，得手後的贓物都盡速脫手換錢。警詢後依毒品危害防制條例、搶奪罪嫌送辦。

41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸。記者邱奕能／翻攝
41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸。記者邱奕能／翻攝
41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸。記者邱奕能／翻攝
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41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸。記者邱奕能／翻攝
41李姓男子因無業又缺錢買毒，竟飛車搶劫紀姓婦人的皮包後逃逸。記者邱奕能／翻攝

毒品 偷竊 當鋪

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