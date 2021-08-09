欠賭債被同鄉凌虐恐嚇斷指 駐台越南辦事處緊急救援

越南籍阮男借錢賭博，去年欠蔡男等人30萬債務，蔡委託越籍3名男子，挾持被害人至武男租住處，共同圍毆被害人，並恐嚇「如不還錢，就剁掉拇指」，阮不堪凌虐，拿刀刺進自己胸口受傷，經阮的家人委駐台北越南經濟文化辦事處人員報警，台中地院依傷害、妨害自由等罪將涉案的越南4名男子各判處5至6月不等徒刑，得易科罰金。並於刑之執行完畢後，驅逐出境。

判決書指出，阮男於去年7月初，在中市太平區向蔡男（另案審理）及綽號「阿勇」等人借錢賭博，而積欠蔡等人30萬元債務。蔡委託越南籍男子阿操、阿勇、黎男等人處理債務問題。

去年7月16日晚間，越南籍男子阿操等人強押被害人阮男至太平區武男的租住處，將阮男關在租屋處房間內，輪流看管，阿操為使阮男要求家人匯款償還債務，遂指示同夥毆打被害人，由同夥以拳打腳踢及持棍棒揮打等方式，毆打被害人。

阿操等人恐嚇阮男「如果不還錢，將剁斷拇指」，被害人因無法忍受虐打，遂拾起一旁刀子刺入自己的胸口，阿操等人見狀方未再持續毆打被害人，阮因此受有頭部外傷、左側氣胸及背部挫傷等傷害。