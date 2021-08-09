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欠賭債被同鄉凌虐恐嚇斷指 駐台越南辦事處緊急救援

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

越南籍阮男借錢賭博，去年欠蔡男等人30萬債務，蔡委託越籍3名男子，挾持被害人至武男租住處，共同圍毆被害人，並恐嚇「如不還錢，就剁掉拇指」，阮不堪凌虐，拿刀刺進自己胸口受傷，經阮的家人委駐台北越南經濟文化辦事處人員報警，台中地院依傷害、妨害自由等罪將涉案的越南4名男子各判處5至6月不等徒刑，得易科罰金。並於刑之執行完畢後，驅逐出境。

判決書指出，阮男於去年7月初，在中市太平區向蔡男（另案審理）及綽號「阿勇」等人借錢賭博，而積欠蔡等人30萬元債務。蔡委託越南籍男子阿操、阿勇、黎男等人處理債務問題。

去年7月16日晚間，越南籍男子阿操等人強押被害人阮男至太平區武男的租住處，將阮男關在租屋處房間內，輪流看管，阿操為使阮男要求家人匯款償還債務，遂指示同夥毆打被害人，由同夥以拳打腳踢及持棍棒揮打等方式，毆打被害人。

阿操等人恐嚇阮男「如果不還錢，將剁斷拇指」，被害人因無法忍受虐打，遂拾起一旁刀子刺入自己的胸口，阿操等人見狀方未再持續毆打被害人，阮因此受有頭部外傷、左側氣胸及背部挫傷等傷害。

阿操持用行動電話逼迫阮，而取得被害人申用臉書帳號及密碼，登入阮的臉書帳號，要求阮與家人聯繫，並以將傷害等為由，要求阮的家人匯款還債。經被害人家屬委由駐台北越南經濟文化辦事處人員報警，經檢察官指揮員警前往武男租住處搜索，救出被害人。

越南籍阮男借錢賭博，欠蔡男等人30萬債務，蔡委託越籍3男圍毆被害人，並恐嚇「如不還錢，就剁掉拇指」，阮不堪凌虐，拿刀刺進自己胸口受傷，法官將涉案的越南4名男子各判處5至6月不等徒刑。圖／本報資料照
越南籍阮男借錢賭博，欠蔡男等人30萬債務，蔡委託越籍3男圍毆被害人，並恐嚇「如不還錢，就剁掉拇指」，阮不堪凌虐，拿刀刺進自己胸口受傷，法官將涉案的越南4名男子各判處5至6月不等徒刑。圖／本報資料照

越南 債務 賭博

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