天雨路滑機車女騎士自摔 台南警意外查獲毒品

天雨路滑，46歲崔姓女工人昨天深夜11點多騎機車行經台南市北區西門路三段自摔後，民眾報案員警前往關心，要求她出示證件查明身分時，意外在她包包內查獲毒品海洛因和安非他命，她供稱有病痛吸毒減緩壓力，警詢後今天依毒品罪嫌移送南檢調查。

「有人騎機車自摔，請員警來處理。」 台南市警五分局員警昨晚11點37分接獲民眾報案，位於北區西門路三段有機車因下雨路滑自行摔倒，員警到場了解，崔女表示，當時下大雨她騎機車緊急煞車後人車失控倒地，沒有受傷。

員警擔心她摔倒受內傷，好心叫來救護車要送她就醫，崔女說，「不用，不用，我沒有受傷。」 等待救護車到達現場前，員警查驗她身分，崔女從包包拿出證件時，被眼尖警員發現包包內有毒品，共查扣安非他命1.3公克，海洛因0.4公克。

崔女供稱，安非他命是日前向綽號小胖男子以2千元購得，海洛因是朋友送的，毒品都是自己吸食用的。警方詢問後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。