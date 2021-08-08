聽新聞
test
0:00 / 0:00
天雨路滑機車女騎士自摔 台南警意外查獲毒品
天雨路滑，46歲崔姓女工人昨天深夜11點多騎機車行經台南市北區西門路三段自摔後，民眾報案員警前往關心，要求她出示證件查明身分時，意外在她包包內查獲毒品海洛因和安非他命，她供稱有病痛吸毒減緩壓力，警詢後今天依毒品罪嫌移送南檢調查。
「有人騎機車自摔，請員警來處理。」 台南市警五分局員警昨晚11點37分接獲民眾報案，位於北區西門路三段有機車因下雨路滑自行摔倒，員警到場了解，崔女表示，當時下大雨她騎機車緊急煞車後人車失控倒地，沒有受傷。
員警擔心她摔倒受內傷，好心叫來救護車要送她就醫，崔女說，「不用，不用，我沒有受傷。」 等待救護車到達現場前，員警查驗她身分，崔女從包包拿出證件時，被眼尖警員發現包包內有毒品，共查扣安非他命1.3公克，海洛因0.4公克。
崔女供稱，安非他命是日前向綽號小胖男子以2千元購得，海洛因是朋友送的，毒品都是自己吸食用的。警方詢問後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言