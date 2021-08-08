冒充刑事進屋銬人搶錢 南警迅速逮人法辦

31歲黃姓男子因缺錢花用，得知吳姓女被害人平時會把現金放在身邊，因此買來手銬，冒充刑事人員至吳女住處謊稱她涉嫌洗錢防制法等案，持手銬拷住她手部，搜括2萬5000元後鬆開手銬，警方報報後查出黃涉案，昨天下午5點多將黃逮捕到案，警詢後依強盜罪嫌移送南檢偵辦。

據了解，黃係透過友人得知從事性工作吳女平時會把現金放在身邊，因此買來手銬後，8月6日下午2點多吳冒充刑事人員至吳女住處按電鈴，誆稱她住處內藏有大筆現金，有線報指稱其涉洗錢防制法等案，要執行搜索，持手銬拷住吳女手部，並在房內梳妝台抽屜搜括財物，且指示被害人以手指著現金拍照。

最後，黃嫌以要帶回警局比對為由，帶走現金2萬5000元及吳女的手機，揚長離開現場；事後，吳女向友人求助，友人認為警察單位不會以此種手法執行搜索，亦懷疑係遇到假警察，8月7日下午2點多到海安派出所報案。

台南市警二分局獲報後立即組成專案小組偵辦，循線訪查發現吳男犯案前在西門路附近搭乘計程車，研判吳可能投宿在附近的民宿旅館；偵查隊隊長王宥薦看到黃嫌進入大樓影像，發現疑似他多年前曾逮捕過涉詐欺案的對象，因此展開追緝，昨天下午5點多到民宿逮捕黃男到案。

黃搶來的2萬5000元因用於購買遊戲點數，已花到剩下3000多元，同時亦起獲手銬、犯案時所著用衣物等贓證物。

黃落網後供稱，因缺錢花用才犯案，警詢後依強盜罪嫌法辦，檢察官並以他涉案情節重大向法官聲請羈押中。