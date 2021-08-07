4毒販賣咖啡包要下游1次買1000包 北市警方南下逮人

台北市警士林分局上月查獲1200包毒品咖啡包，向上溯源發現販毒主嫌是綽號「阿猴」的張姓男子，他和蔡姓男子等3人共組販毒集團，平時將1000包咖啡包以「1顆」為單位販賣，要其下游1次至少買「1顆」約20萬。警方日前持搜索票、拘票逮人，詢後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，張男（27歲）、蔡男（30歲）向上游購買毒品咖啡包，再用更便宜價格賣給下游，要求下游一次都買大量，所以以「1顆」（1000包）為單位販賣，賺取價差。

士林警方掌握事證，上月底持搜索票、拘票前往台中市北屯區建和路一處停車場，將張男等4人逮捕，在其車上查獲1000包毒品咖啡包，總毛重5264公克，以及5支行動電話。