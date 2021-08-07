台南因雨停班停課前夕 3男相約商旅開毒趴助興被逮

台南市警二分局昨晚據報前往忠義路上某商旅臨檢，當場查獲安非他命及針筒外，還在梳妝台前找到俗稱G水的液態快樂丸及不明液體助興。記者邵心杰／翻攝

因西南氣流帶來強降雨，台南市雨量已達停班、停課標準，市府昨晚即宣布停班停課，33歲曾姓、38歲洪姓及47歲黃姓男子相約在中西區忠義路段某商旅開毒趴，出入份子複雜，台南市警二分局民權所據報到場查處，當場查獲安非他命及針筒等，還在梳妝台前找到俗稱G水的液態快樂丸及不明液體助興，警方依毒品危害防制條例罪嫌將3男送辦，並追溯毒品來源。

民權派出所晚間8時多據報，忠義路段上某商旅一房間，出入複雜，疑似吸毒，因而派遣線上巡邏兩警員到場查處，發現房內有曾、洪、黃姓3名男子，並通報所長等4人到場支援，發現床鋪及房內設施一片狼籍。

經洪同意後，警方查看其背包，發現安非他命1小包（含袋重0.32公克）、殘渣袋1個、吸食器1組，且在房內床邊發現內有安非他命針筒4支及使用過針筒1支，及梳妝台前發現G水1罐，床縫也發現不明液體1罐（含罐重35.21公克），初篩呈二級毒品陽性。洪坦承，針筒、G水及不明液體都是他所有。

此外，警方連房間細微處也沒放過，開啟窗戶檢視，發現2包安非他命（含袋重共計0.91公克），曾坦承，其中1包是他所有，另包則是洪所有。他也從包內取出安非他命吸食器1個。警方詢後依毒品危害防制條例，將3男移送法辦。